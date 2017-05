Toundra Â«Estar en un grupo es la situaciÃ³n mÃ¡s artificial del mundoÂ»

La vida en directo de los cuatro álbumes de los madrileños Toundra (llamados lisa y llanamente «I», «II», «III» y «IV») ha aportado muchas cosas a la escena de rock española durante estos últimos diez años. Ha puesto en valor la música instrumental, también una forma de trabajar basada en la autonomía y la independencia, y además ha demostrado que no hay que estar en la primera división del «indie» para hacer giras internacionales de éxito. Les ha hecho ganar premios, recibir críticas fabulosas... ¿Pero qué les ha aportado a ellos en lo personal?

«Anoche en Amberes el cantante del grupo telonero nos comentó después del concierto que nuestra música era una mezcla entre Explosions In The Sky y Motorpsycho, dos de nuestras bandas favoritas», cuenta su guitarrista Esteban J. Girón desde Bélgica. «Un chico del público nos comentó que era enérgica, agresiva pero luminosa. Esa energía luminosa creo que nos la ha aportado “IV”, nuestro último disco. A nivel personal, suena a tópico, pero creo que aún no sé explicar lo importante que es este grupo para mí. “IV” ha sido el disco en el que hemos podido trasladar esa ilusión a un montón de países cientos de veces. Y poder tocar cientos de veces con tu grupo es algo muy complicado de conseguir. Así que hay que saber valorarlo».

Con «IV», Toundra ha hecho ya «cuatro o cinco giras por Europa», asegura Esteban. «Los resultados se notan y en esta todas las salas están llenas de gente. Hoy tocamos en Hamburgo y no quedan entradas. En otros sitios hay que seguir trabajando. Nunca quiero volver a casa cuando estoy de gira por Europa».

Mañana, sin embargo, estarán en casa para regocijo de sus fans madrileños, que los esperarán en La Riviera con los brazos abiertos para celebrar su décimo cumpleaños con una gran fiesta en la que se recorrerá gran parte del repertorio de la banda. «Cuidaremos mucho el “set list”», asegura Esteban. «Pasaremos por todos nuestros discos, y lo haremos con la formación del grupo. Hace mucho que no tocamos en Madrid sólo los cuatro y nos apetece tocar sin esa epicidad de la orquesta» (tocaron con una en el Wizink Center el año pasado). El plan de ataque es sencillo: «volver a la base».

Más oscuridad

Toundra no se relajará después de esta fiesta de aniversario ni mucho menos, pues el número «V» ya está en proceso de gestación. «Sí, queremos componer el nuevo disco, y de hecho ya hemos comenzado a acercarnos al proceso de composición. Queremos que sea más agresivo y oscuro. Seguimos hambrientos», dice Esteban, la cuarta parte de un proyecto en el que nunca hay planteamientos a largo plazo. «Esas cosas no funcionan y si algún músico te dice que sí, miente», asegura. «No te puedes plantear planes a largo plazo, porque estar en un grupo es la situación más artificial del mundo. El primer objetivo era grabar una maqueta, así que por ahora sí vamos cumpliendo metas».