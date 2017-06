Tequila: «Fue una gran historia con pocas canciones»

Alejo Stivel y Ariel Rot ya reunieron a la banda en 2008 para dar algunos conciertos de «revival», pero ésa ha sido la única concesión que los músicos argentinos han hecho a los fans de Tequila desde que se separaron en 1982... Hasta ahora. Durante una semana, los autores de «Quiero Besarte», «Salta» o «Dime que me quieres» volverán a compartir furgoneta y hotel para llevar su rockn’roll stoniano a tres ciudades (en un principio Málaga era la cuarta, pero se canceló la fecha) gracias a Hyundai Music Park, los responsables de haber obrado este pequeño milagro.

«Ha habido un alineación de planetas para que esto sucediera –explica Stivel–, entre otras cosas, la seriedad de la propuesta de la marca, pero también ha sido gracias a que nuestras agendas han podido coincidir y a que teníamos ganas, claro». El éxito de la reunión de hace nueve años también ha jugado un papel importante porque, como explica Ariel Rot, «ahora nos hubiera dado mucho más reparo juntarnos, después de veinticinco años. El gran paso ya lo dimos en 2008».

Hasta aquel año, Tequila habían recibido «propuestas muy interesantes» para reunirse, asegura Stivel. «Pero yo estaba con mis grabaciones y mis producciones, Ariel estaba con Los Rodríguez... Y nunca surgió la oportunidad». «Sería absurdo que alguien pensase que nos estamos reuniendo porque no tenemos nada que hacer», añade su socio, «porque hemos estado muy activos todos estos años». De hecho, el último disco de Ariel Rot («La Manada») salió hace menos de un año, y AlejoStivel acaba de lanzar un nuevo «single» esta misma semana, titulado «Yo era un animal».

Cuando un grupo de leyenda lleva muchos años separado, a veces ocurre que alguno de sus miembros se opone a cualquier maniobra de resurrección. Pero no es el caso de Tequila. «Para mí es todo lo contrario, me llena de orgullo haber formado parte de Tequila, y traer al grupo de vuelta es una satisfacción enorme. No hubiera tenido ningún problema en hacerlo antes», asegura Stivel, que incluso señala la posibilidad de alargar este reencuentro. «Hay margen para ampliar esta gira, no tenemos una postura rígida y estamos abiertos a hacer más “shows”».

Sin muchas opciones

En cuanto al repertorio de estos conciertos, Rot está convencido de que tampoco tendrán que darle muchas vueltas, porque «en realidad tenemos poco material, sólo cuatro discos, así que no hay muchas opciones». Y es que el guitarrista cree que Tequila es «algo parecido a Robert Johnson, una gran historia con pocas canciones».

Su trascendencia musical puede ser objeto de debate, pero lo que está claro es que sus «hits» y su puesta en escena dejaron una huella en España que aún perdura. «Al llegar de fuera pudimos permitirnos ser más irreverentes que nadie, porque nadie nos conocía»; recuerda Rot, que ya no le ve «sentido» a arrepentirse del final tan abrupto que tuvo su aventura. «Yo sí me arrepiento un poco», dice Stivel, «Me gustaría saber qué hubiera pasado si hubiéramos seguido».