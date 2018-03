Solo Astra: «Las nuevas tendencias se están solapando» Después de debutar con el formidable «Exofase» en 2016 y ser fichados por el sello independiente nacional por excelencia, Subterfuge, Solo Astra han cambiado drásticamente su estilo para satisfacer sus ansias de experimentación

Inquietos, muy inquietos. Así es cómo podría describirse rápidamente a estos músicos canarios (salvo el baterista, madrileño) que comenzaron haciendo pop, se pasaron al rock psicodélico, derivaron hacia el vaporwave a través de lo que ellos llaman «modular-pop», y que ahora van a volver a dejar boquiabierta a la escena independiente con un acercamiento experimental a la música urbana. «Al principio pensábamos que tanto eclecticismo era un defecto», dice su cantante y guitarrista Luis Sansó. «Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que es un virtud muy acorde con el ecosistema musical actual, en el que todas esas nuevas tendencias se están tocando, casi solapando».

Después de debutar con el formidable «Exofase» en 2016 y ser fichados por el sello independiente nacional por excelencia, Subterfuge, Solo Astra no han tenido ningún reparo en cambiar drásticamente su estilo para satisfacer sus ansias de experimentación. El estudio para ellos es, prácticamente, un laboratorio. Y de sus ensayos acaban surgiendo piezas rompedoras como «Japanese Food / Natural Burger», su último single. «Spotify lo seleccionó para su playlist ‘Fresh Finds’ a nivel mundial», cuenta Sansó con orgullo. «Nos dio bastante visibilidad en el extranjero, y eso se tradujo en contactos interesantes. Por ejemplo, el sello neoyorquino True Panther Sounds tiene interés por hacer algo con nosotros».

Otra de las cosas que caracteriza a este cuarteto canario-madrileño es la producción de sus propios videoclips. De hecho, sus piezas han gustado tanto en la escena «indie» de la capital que varios grupos han solicitado sus servicios (como por ejemplo Texxcoco, que protagonizaron una reciente polémica con YouTube precisamente por el videoclip realizado por Sansó y su socio, el guitarrista y teclista Toni Díaz). «Les hacemos los videoclips sabiendo que no tienen un duro para pagarnos, pero bueno, esto es un ‘hoy por ti, mañana por mí’», asegura Sansó, que no obstante reconoce que «es un trabajazo brutal, y nos estamos dando cuenta de que ya no tenemos tiempo material para grabar todos los que nos gustaría».

Este año, a por todas

Tras recorrer salas de todo el país y actuar en festivales como Monkey Week o el FIB («donde vivimos anécdotas geniales, como cruzarnos con Kendrick Lamar o bañarnos en la piscina con Mac Demarco»), este año Solo Astra van a por todas. La semana que viene actuarán en la sala Razzmatazz de Barcelona, y al día siguiente emprenderán una minigira europea que los llevará a París (día 28, sala Space B), Londres (29, Paper Dress Vintage) y Dijon (31, Deep Inside Klub Rock). Además, tocarán en el festival Sound Isidro, publicarán un EP en breve y un LP después del verano, y sacarán otro disco con el proyecto paralelo MOW, que también ha alcanzado gran notoriedad en el circuito independiente nacional y extranjero. Pero increíblemente, aún hay más: «Vamos a lanzar un proyecto con una figura de primer nivel del trap nacional. Va a dar mucho que hablar».