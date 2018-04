Nat Simons: «Ha sido como cumplir un sueño» La artista madrileña presenta «Lights», disco producido por Gary Louris

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Actualizado: 06/04/2018 02:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Grabar un disco junto a uno de tus ídolos de la música es algo que sólo está al alcance de gente afortunada como Nat Simons, una artista madrileña que suena como si hubiera nacido en el medio oeste norteamericano. «Lights», su segundo álbum, ha sido producido nada menos que por Gary Louris, miembro de uno de sus grupos favoritos de toda la vida, The Jayhawks. «Ha sido fácil y emocionante», asegura la cantante y guitarrista. «Todo el proceso, desde antes de irme a Carolina del Norte enviándole las demos de mis canciones, hasta el momento que trabajamos en las mezclas, ha sido muy natural. Yo siempre he sido muy fan de The Jayhawks y sólo la idea de trabajar con Gary Louris me parecía increíble, como cumplir un sueño, y luego la experiencia ha superado las expectativas». El músico de Ohio «es un hombre maravilloso», dice Simons, «tanto profesional como personalmente, y hemos hecho muy buenas migas. Trabajando con él me daba cuenta de la cantidad de gustos que tenemos en común y lo creativo que es. Para mí ha sido tan fácil que confiaba en él con los ojos cerrados, estábamos de acuerdo en todas las decisiones que se tomaban. Le he escuchado mucho y él también a mí».

Antes de volver a España, Simons quiso cumplir otro pequeño sueño de mitómana: «Hacer una escapada para conocer el barrio donde vivió Bob Dylan». Así que, al terminar las sesiones de grabación en Durham (Carolina del Norte), se fue a Nueva York a conocer el Greenwich Village. «Fue increíble porque esos días había caído la nevada del siglo y cuando llegué a Jones Street, la calle de la portada de “The Freewheelin”, estaba exactamente igual que en aquella época, con la nieve a los lados. Lo que fue más mágico es que se abrió el cielo y dejó la luz dorada bañando de luz solo esa calle, ¡como si fuera una señal divina!».

Próximos conciertos en Madrid Madrid. The Secret Social Club. 21.00. Viernes, 6 Granada. Granada Experience. Palacio de Congresos. 13.30 Viernes, 13