Ed Sheeran rompe rÃ©cords en Spotify

Ed Sheeranlanzó por sorpresa, el pasado viernes, dos canciones de adelanto de su su próximo álbum. Se trataba de «Castle on The Hill» y «Shape of You». Y con ellas conseguía arrasar en Spotify. La primera se colocaba como la más escuchado en un día en la historia de la plataforma de música en streaming. El primero con 6.868.642 de escuchas, y el segundo con 6.168.395, con lo que daba un total de más de 13 millones de reproducciones para un solo artista.

El anterior récord estaba en manos de One Direction y su hit «Drag Me Down», con 4.759.698 escuchas el 31 de julio de 2015. El ahora tercero del ránking es Wiz Khalifa con «See You Again» y sus 4,26 millones el 17 de abril de 2015.

«¡No podía esperar más! Y me apetecía mostrar dos vertientes distintas de mi trabajo al mismo tiempo», declaró el músico británico respecto a la poco frecuente decisión de lanzar dos temas a un tiempo. Una jugada que, por lo visto, le ha salido bien. Pero también es cierto que es un muchacho acostumbrado al éxito, según nos informa su discográfica, Warner: «Es el primer artista de la historia del Reino Unido en mantener un single («Thinking Out Loud») en el Top 40 durante un año y, en 2014, su último trabajo "x" fue el álbum más vendido en UK e Irlanda, además del más reproducido en todo el mundo en Spotify».