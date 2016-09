Sergio Odriozola, el descubridor del cassete berlines: «Esto no podía quedar oculto»

«El obrero que encontró la caja me miró completamente sorprendido, y dijo algo en alemán que no pude entender», explica Sergio Odriozola, que reside desde enero en Berlín por motivos laborales. En un principio pensó que este tipo de descubrimientos podrían no ser tan raros en la zona este de la capital, «pero lo he comentado con varias personas y nadie había escuchado nunca sobre experiencias similares», asegura.

En la última carta, la de mayo de 1975, «es en la que Robert le dice a Julia que también le envía una cinta con cuatro canciones que ha grabado el mes anterior». A pesar de quedar muy intrigado por la misteriosa cassette, tardó varias semanas en escucharla «porque ahora casi nadie tiene reproductor de cintas», pero cuando por fin tuvo la oportunidad, quedó completamente asombrado. «Las canciones me maravillaron nada más escucharlas, y pensé que esto no podía quedar oculto, que había que compartirlo con más gente».

Por eso las masterizó, improvisó una portada fotografiando la pared desconchada de la buhardilla donde aparecieron, y dio título a cada pieza inspirándose en lo que decían las letras («From september to july», «The way», «Ears» y «Son», en la que Bans aparece acompañado por un segundo cantante de tono similar a Leonard Cohen). En el estudio barcelonés donde limpió el sonido también alucinaron con «Songs for Julia» (así ha bautizado el «disco»).

«A todo el que oye las canciones le encantan instantáneamente. Destacan las melodías, y la belleza simple de las composiciones». Odriozola, ejecutivo de una empresa textil, asegura que no quiere ningún beneficio de este extraordinario hallazgo. «Tan sólo deseo compartir estas canciones con otras personas, y a la vez mantener viva la historia de Robert y Julia».