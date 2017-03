El sentido homenaje a Gata Cattana tras su muerte

La escena del hip hop español se quedó ayer huérfana de una de sus mayores promesas. Entre los aficionados al género, la noticia de la repentina muerte de la rapera y poeta Ana Isabel García fue un auténtico «shock» del que va a ser difícil que se repongan, como quedó ayer de manifiesto en las redes sociales. En Twitter, en concreto, la artista nacida en Córdoba pero residente en Madrid fue «trending topic» durante todo el día.

Conocida con el nombre de Gata Cattana, García falleció este jueves a los 26 años. Según la compañía que la representaba, Taste the Floor, murió «repentinamente a causa de una complicación cardíaca». «Queremos mostrar nuestro mayor pesar y dolor por esta triste noticia y mandar todo nuestro apoyo y cariño a familiares, amigos y seguidores de la inolvidable Gata Cattana», expresaba el comunicado oficial.

Un día después, ha llegado el primer homenaje a la joven poeta y rapera en forma de canción. Está firmada por Jona, una de la personas más cercanas a la artista y reconocido músico del «underground» de la escena. «Los que me conocen saben que suelo ser reservado en las explicaciones. Mi vida es mía y de nadie más. Pero esta vez haré una excepción, porque siento la necesidad de gritar mi dolor. No quiero caridad, ni pretendo dar lastima, es solo que estoy en 'shock' y no sé qué puedo hacer, ni tampoco sé si es correcto subir esto hoy en concreto, sólo sé que es lo que siento y lo que el cuerpo me pide. Lo siento de corazón si hiero las sensibilades de algunas personas cercanas a Ana, pero siempre actué y actuaré con la impulsividad que me caracteriza», reconocía en su perfil de YouTube, donde hablaba de Ana Isabel García como una de las personas que más le han marcado en la vida, junto al tema en cuestión como homenaje, titulado «Ninfa».

«Desde aquí quiero dar las gracias a todos los que sentís esto como si fuera vuestro», añadía después Jona.

Gata Cattana se encontraba precisamente grabando su nuevo disco, «Banzai», cuando le sorprendió la muerte. Un trabajo de trece temas producido por David Unison —también el primer batería de The Cabriolets, la banda de Bimba Bosé y Diego Postigo, en 2008—, con Silvia Bianchi al cargo de la dirección de arte. Este esperado álbum de hip hop llegaba después del elogiado EP «Anclas», publicado en 2015.

Antes de la triste noticia, la prensa generalista y especializada ya hablaba de ella como la última gran esperanza de las mujeres en el hip hop, destacando el hecho de que, por fin, emergiera una figura femenina en el rap español, con una capacidad impresionante para mostrar su lado más salvaje y la sensibilidad más profunda. Gata Cattana iba camino de convertirse en la reina, destronando a otras artistas como la Mala Rodríguez, que este viernes ha dicho de ella: «Inteligente y sensible, su trabajo estaba cambiando muchas cosas».

Cualidades que demostraba también en su su obra poética, pues había publicado su primer poemario el año pasado, bajo el título de «La escala de Mohs», en la que esta estudiante de Política Internacional plasmaba su devoción por los poemas de amor de Pedro Salinas.