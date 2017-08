SebastiÃ¡n Yatra : Â«Estoy conectado a lo que piensan y desean los millennialsÂ»

Hace sólo unos días, Sebastián Yatra (Medellín, 1994) logró un hito en su carrera al obtener la certificación de platino por las ventas de su single «Alguien Robó» en Estados Unidos. Esta canción, grabada junto a las estrellas del reguetón Nacho y Wisin, que ya es Doble Disco de Platino en nuestro país y cuenta con más de 114 millones de vistas en YouTube, está siendo la gran protagonista de los conciertos de su gira española, que los próximos días hará escala en varias ciudades costeras de la península.

Es muy joven y ya ha alcanzado un gran éxito, ¿está satisfecho, sorprendido?

Sorprendido, porque no me lo esperaba, y satisfecho, porque creo que estamos haciendo las cosas bien, construyendo una carrera, una historia, con canciones que no sólo hablan sobre irse de fiesta, sino que abarcan muchos otros aspectos de la vida.

Quiere alejarse de etiquetas.

Sí, eso es. Quiero tener la libertad de hacer la música que quiera, poder evolucionar, salir de mi zona de confort y ver hasta dónde puedo llegar.

Acaba de lanzar un nuevo single con Carlos Vives, «Robarte un beso».

Definitivamente es la canción más importante de mi carrera hasta el momento, ya que Vives es un tipo al que siempre he admirado mucho. En Colombia le vemos como el embajador de nuestra cultura en todo el mundo. Es un gran amigo, le tengo mucho cariño y poder grabar con él es algo que siempre me había parecido un sueño imposible. El sencillo acaba de salir y ya ha tocado muchos corazones, así que creo que va a dar mucho que hablar.

¿Qué le parece el descomunal éxito de «Despacito»?

Muy merecido. Que una persona con tanta veteranía en el mundo de la música, tan bien preparado y tan buena persona como Luis Fonsi tenga este éxito me llena de alegría.

Pablo Milanés dijo hace poco que es un atraso para la música latina.

Para nada. De todas maneras Fonsi seguirá sacando baladas, seguirá haciendo lo que siempre ha hecho. He podido escuchar algunos temas del disco nuevo y son impresionantes. «Despacito» es distinta, pero no tiene nada que envidiarles.

¿Qué es lo mejor de ser tan joven en esta industria y qué es lo peor?

Lo mejor, que estoy conectado a los jóvenes, a lo que piensan y desean los millennials. Lo peor, la competencia tan dura y las modas.