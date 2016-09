Sale a la luz el nuevo videoclip de Lady Gaga: «Perfect Illusion»

Lady Gaga ha publicado esta mañana en su perfil de Twitter el nuevo vídeoclip de «Perfect Illusion». El primer sencillo de su nuevo álbum «Joanne» y el quinto que la cantante estrenó el pasado 9 de septiembre en honor a su tía que falleció de lupus en 1974 a los 19 años de edad.

Durante el vídeo se puede ver a Gaga enfundada en unos mini shorts vaqueros y una camiseta negra cantando su nuevo single en medio de un festival de música. Tras esto, la estadounidense conduce un 4x4 para detenerse en medio del desierto y continuar cantando «it wasn’t love, it wasn’t love, it was a perfect illusion».

El tema fue co-escrito y co-producido por la cantante en colaboración con Mark Ronson, Kevin Parker y BloodPop. Los tres aparecen acompañando a la extravagante Gaga durante su vídeoclip.

Los expertos de Twitter han sido los primeros en analizar hasta el último detalle tanto de la canción como del videoclip. Describen la canción como una reminiscencia de «Bad Romance», pero con la dosis extra de adrenalina en una canción de estilo rock.

En una entrevista con la emisora de radio «BBC Music», Gaga dijo que escribió la canción en una máquina antigua de escribir y que estaba enfocada como una opinión hacia las redes sociales: «¿Cómo podemos navegar a través de las redes sociales ¿Cómo miramos a través de estas imágenes que se filtran y descifrar lo que es realidad y lo que es una ilusión perfecta?».