Saint Etienne: «El Primavera Sound es uno de los diez festivales más importantes»

Descritos como «estilistas del pop» por los programadores del festival, los británicos Sain Etienne ya han actuado allí, aunque fue casi de rebote. «Sí, fue cuando Björk se cayó del cartel y nos llamaron para sustituirla», dice su vocalista, Sarah Cracknell, sorprendida al recordar la fecha: mayo de 2012. «¿Hace ya cinco años? ¡Dios mío, cómo pasa el tiempo!». En aquella ocasión llegaron con un disco recién publicado, «Words and music by St. Etienne», y desde entonces no habían vuelto a lanzar nuevo material.

Ahora, su regreso discográfico casi vuelve a coincidir con su comparecencia en el Primavera Sound, ya que «Home Counties», su álbum número nueve, sale a la calle el viernes 2 de junio, dos días después de su concierto en el Parc del Fórum (la noche del próximo miércoles). «Es un disco con cierto sabor a los noventa, también por la forma en que ha sido grabado, muy directa y rápida, en apenas dos semanas y media», cuenta Cracknell, que está deseando presentarlo en la mayor fiesta musical de la Ciudad Condal, «y una de las diez mayores del mundo».

La cantante recuerda «un festival muy bien organizado, pero también muy distendido y relajado, sin tensión ni estrés», casi como la atmósfera que se respira en su disco, que tiene algo de homenaje a la vida tranquila al margen de la gran ciudad. «Sí, los tres crecimos en los ‘home counties’ (los condados que rodean Londres por el Este), Bob y Pete en Surrey, y yo en Windsor. Y los tres siempre quisimos largarnos de allí lo antes posible para irnos a Londres. Ahora, todas esas regiones están muy mal vistas socialmente a nivel político. Se las considera, no sin razón, áreas muy conservadoras, muy de derechas, que no quieren saber nada de los demás. Pero ahora, en retrospectiva, cuando recuerdo mi vida allí veo que tenía cosas que en ese momento no supe valorar, y también nos hemos dado cuenta de que es un caldo de cultivo donde ocurren cosas divertidísimas, geniales para hablar de ellas en canciones pop».