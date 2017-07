RubÃ©n Blades: Â«Me han prohibido en La Habana y en Miami, y eso me enorgulleceÂ»

Es uno de los mayores representantes de la cultura latinoamericana, uno de esos artistas cuya carrera es casi imposible de resumir en unas líneas. Cantante, compositor, actor, abogado y político, el Rubén Blades se despide del mundo de la salsa tras cinco décadas de trayectoria con la gira «Caminando, Adiós y Gracias», con cinco fechas españolas en las que actuará acompañado por Roberto Delgado & Orquesta, la banda panameña que le acompaña desde hace ocho años.

—¿Por qué ha decidido decir adiós a la música en directo?

—Tengo que organizar mi tiempo para poder atender cosas que aún me faltan por hacer. Las giras acaparan demasiado espacio. Y yo ya no disfruto del lujo de tener 20 años y creerme inmortal.

—¿La actividad de estudio seguirá muy viva?

—Tengo terminado un álbum con el grupo vocal brasileño Boca Livre y un disco de sones cubanos con Medoro Madera («Las cintas perdidas de Medoro Madera»). En proceso tengo dos más, «Mixtura», con canciones pop, rock y jazz, con un grupo nuevo y sin utilizar mi nombre sino un seudónimo, y un álbum de boleros con el grupo Editus de Costa Rica.

—Ahora que se despide de los escenarios se habrá acordado de la primera vez que subió a uno, con su banda The Saints.

—Aquellos días fueron de gran alegría y de oportunidades. La inocencia, el propósito claro de agradar a las muchachas y al público... Lo recuerdo con mucha emoción y agradecimiento. Estar en una banda nos hacía distintos, nos daba una identidad social.

Entre zombies «La experiencia en “Fear the Walking Dead” ha sido muy positiva, AMC ha asumido riesgos» —También habrá recordado los días de exilio de su familia por culpa de Noriega, ahora que acaba de morir.

—Noriega, un coronel por entonces, odiaba a mi papá. Fue un periodo muy oscuro para nosotros y para el país, y provocó mucha ansiedad en mí. En ese tiempo estaba trabajando sobre mi tesis, entrevistando a presos en las cárceles, con el miedo de que me dejaran un día a mí allí dentro. Una vez terminé mi tesis, la sustenté oralmente y fui aprobado. Después de hacer mi registro de diploma con la corte, me fui de Panamá y no asistí a mi graduación con mis compañeros. Unos dicen que me fui porque quería ser músico, pero no saben de qué hablan. Me fui para estar con mi familia y porque me parecía absurdo ser abogado bajo una dictadura militar.

—¿Qué problemas le trajo su postura política?

—Me han prohibido en La Habana y también en Miami. Y eso me enorgullece pues sugiere objetividad en mis planteamientos. La izquierda en Latinoamérica es la que tradicionalmente se ha enfrentado a las dictaduras, por eso me he identificado históricamente con las posiciones de ese sector político. Pero existen enormes diferencias entre los gobiernos de un Pepe Mújica y de un Maduro. No voy a aplaudir a un dictador de izquierda y aceptar las consecuencias de su desgobierno. Ni la maldad ni la mediocridad merecen nuestro apoyo, vengan de izquierdas o derechas.

—¿Cómo ha sido la experiencia de participar en «Fear the Walking Dead»?

—Todo ha sido muy positivo. El elenco es de primera y los equipos de trabajo son profesionales y eficientes. AMC ha asumido riesgos para cambiar la televisión en EE.UU. Daniel Salazar es un personaje complejo y eso es lo que anhela encontrar cualquier actor al que se le ofrece un rol.