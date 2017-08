El festival Rototom Sunsplash ya contaba diecisiete años de vida cuando, en 2010, tuvo que abandonar su ciudad natal en Pordenone (Italia) para emigrar a España. Aquel traslado forzoso por un conflicto con las autoridades, que en principio se vivió como un drama, terminó convirtiéndose en la mejor oportunidad para encontrar una sede aún mejor: Benicasim.

Desde entonces, el festival se ha afianzado como la cita dedicada a la música jamaicana más multitudinaria del mundo, reuniendo a 250.000 asistentes cada año alrededor de conciertos, talleres, mercadillos, actividades deportivas, conferencias y un sinfín de propuestas que hacen de Rototom una de las experiencias «festivaleras» más completas del panorama nacional e internacional. Además, este año se proyectará el documental «Wake Up! ¿Qué harías tú para cambiar el mundo?», que fue rodado íntegramente durante la edición de 2011.

La primera jornada estará protagonizada por grupos como los catalanes La Pegatina, que despliegan una adictiva combinación de sonidos rumberos que maridan perfectamente con el estilo protagonista, un reggae que mañana tendrá a los jamaicanos Twinkle Brothers como sus principales valedores en Benicasim. Su compatriota Shaggy será el gran reclamo de la jornada del domingo, compartiendo escenario con The Heptones, The Silvertones y Seun Kuti, hijo pequeño del legendario Fela Kuti, que llega con la formidable banda que su padre dirigió en vida, Egypt 80.

Durante la semana que viene irán llegando más y más héroes de la música «bluetone», como los reyes del ska británico The Specials, el «Doctor of Dancehall» Beenie Man, e incluso uno de los vástagos de Bob Marley, Ky-Mani Marley, que presentará su proyecto junto al alemán Gentleman. También estarán The Wailers, la banda fundada y liderada por el propio Marley en 1974, que interpretará sus temas más conocidos el próximo jueves 17.

África, continente al que se rinde homenaje en este edición, estará representada por varios artistas que llegan liderados por la estrella de Costa de Marfil Alpha Blondy, que subirá al escenario principal el viernes 18. El sábado 19 pondrá el broche final el DJ chileno-suizo Luciano.