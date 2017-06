Rosendo: «Mi cuerpo pedía descanso, pero mi cabeza pedía rock»

Aunque aseguró que iba a pasar una temporada en barbecho, el maestro de Carabanchel ya tiene un nuevo disco en la calle, «De escalde y trinchera», diez nuevas canciones recién salidas del horno que este fin de semana sonarán en directo en dos festivales: Cultura Inquieta (en una velada compartida con Burning, Los Zigarros y Desvariados) y Rockfest.

«El cuerpo me pedía descanso pero la mente me pedía rock’n’roll, y como tenía unas cuantas canciones que me parecían buenas, pensé que era mejor no desaprovecharlas porque nunca se sabe cuántos años me quedarán por delante», dijo el artista madrileño en la presentación de su nueva criatura.

Rosendo ha vuelto a plasmar sus anhelos y recelos en este trabajo que describe como «un capítulo más en mi biografía por etapas», aunque reconoce que sus temáticas siguen siendo las mismas de siempre «porque aquí nunca pasa nada, seguimos igual aunque duela decirlo. Por eso sigo despotricando contra lo mismo». Esa es, en realidad, la esencia del rock and roll para Rosendo: «Hablar de todo lo que te parece mal y sobre lo que te preocupa, pero pasándolo bien. En esas estoy y en esas estaré mientras pueda».