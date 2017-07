Rosario: «El musical sobre mi madre está en marcha, un día lo terminaré»

Ya sea por el éxito de su último disco, «Gloria a ti», o por su participación en el popular concurso de talentos «La Voz», Rosario sigue estando en la pomada, en boca de todos. Ese buen momento profesional también se ha visto reflejado en el resultado de su más reciente y ambiciosa apuesta, un debut en el Teatro Real que se ha saldado con un contundente «no hay entradas» en taquilla, y que será grabado para su posterior publicación en DVD.

¿Todavía siente nervios ante citas como esta, con su veteranía?

Siempre que pasaba paseando al lado del Teatro Real, me decía que alguna vez tendría que cantar ahí. Yo creo que todos los artistas soñamos con eso. Por eso ante todo siento mucha ilusión al ser mi primera vez, porque además voy a tener una noche de gloria con mis amigos.

¿Va a ofrecer un espectáculo al estilo Rosario, o un poco más solemne?

Será al estilo Rosario, voy a montar un torbellino que se van a levantar todos de las butacas en un santiamén. Y lo haré con la ayuda de amigos como Bebe, Amaia Montero, Niña Pastori, Ana Torroja, India Martinez, Pablo López, José Mercé... y ya he contado demasiado.

Cuadrar sus agendas ha debido ser complicado.

Muchísimo, una locura. Pero me han demostrado que me quieren mucho confirmando su presencia en una noche tan importante para mí. Algunos incluso han dejado otras cosas de lado para estar conmigo en el Real.

A veces, en las grabaciones de discos en directo hay que repetir algo que no ha salido del todo bien. ¿Lleva muy medido el show?

Qué va, por muy medido que lo lleves, la magia del escenario siempre te lleva por derroteros inesperados. Pero yo estoy confiada en que todo va a salir muy bien, prefiero no pensarlo mucho, salir a disfrutar y no desperdiciar ni un segundo pensando en si algo ha salido bien o mal.

Después de cumplir este sueño, ¿cuál será el siguiente?

Tengo muchas ganas de todo en la vida, me apetece juntarme con gente joven para hacer un disco, por ejemplo. Pero lo que más me apetece es sacar adelante el musical sobre mi madre. Todavía me llevará mucho tiempo terminar ese proyecto, porque es algo muy gordo, pero algún día lo haré. Está empezado, pero hay que estudiarlo mucho y ser muy precavido. Sólo quiero salud para poder hacer todo lo que quiero.

¿Cómo ha vivido la experiencia de la edición mexicana de «La Voz Kids»?

Bastante parecido a la española, porque los formatos son los mismos. Allí la música forma parte de la vida la gente, la oyes por todos lados, todo el rato, y el público es muy sentido.

Y ahora vuelve a empezar con la edición española. ¡Un no parar!

Tengo bastante lío, sí, ¡jajaja! Lo peor son los viajes, tantos aviones y tantas maletas. Pero en cuanto tengo tiempo libre lo exprimo al máximo, así incluso sabe mejor.

¿Alguna escapadita planeada para este verano?

Nada, estar en casa en los ratitos que me dejen los muchos conciertos que tengo. Yo para desconectar lo que hago es estar con mi familia, ¡y sobre todo no coger aviones!