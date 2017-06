The XX, romanticismo sintético para las masas

Segunda noche del Primavera Sound y segundo llenazo en el Parc del Fòrum. Nada nuevo para un festival al que ni siquiera la inoportuna cancelación del concierto de Frank Ocean, uno de los platos fuertes de la noche del viernes, ha conseguido borrar la sonrisa. Éxito plácido y previsible, pues, para una cita que concentró anoche todas las miradas en el regreso de The XX, convertidos casi por eliminación en grandes estrellas de la noche. Los británicos, recién salidos de esa cueva de oscuridad aterciopelada en la que gestaron sus dos primeros trabajos, venían a presentar el algo más luminoso «I See You» y acabaron reinando sin demasiado esfuerzo en una explanada abarrotada para la ocasión.

Siguen sin ser la alegría de la huerta y su electrónica vaporosa y sutil no siempre acaba de encajar en escenarios descomunales como el de ayer, pero a lo que no hay quien les gane es a elegantes y torturados. Cualidades que quizá no coticen demasiado al alza cuando se bordea la medianoche pero que a los ingleses les valieron para apuntalar su popularidad.

Son, en cierto, modo, la nueva ola de la nueva ola rebuscando en el baúl de los ochenta y encomendándonse a los ritmos de baile ralentizados y somnolientos para intentar presentar como nuevo algo que tampoco lo es tanto. El sonido, tirando a plano y tristón, tampoco les acompañó, pero nada de eso les impidió coronarse como favoritos de la noche.

Con la mayoría de platos fuertes concentrados en la jornada de hoy, la de ayer fue una suerte de velada puente para el picoteo y la dispersión en la que brillaron los vascos Belako, tan jóvenes como arrolladores, y en la que Mac deMarco se creyó Bowie por un día (pero no). Los escoceses Mogwai fueron los invitados inesperados de la noche -como Arcade Fire el día antes, aparecieron por sorpresa en uno de los escenarios-, The Magnetic Fields dejaron pequeño el Auditori con la cabaretesca presentación de «50 Song Memoir», The Make-Up se marcaron una despeinante sesión de soul-rock añejo y sudoroso y, en otro arrebato de nostalgia de la buena, los Descendents se reivindicaron como kilómetro cero del hardcore melódico y el punk californiano. Eso sí, la imagen de la noche fue, una vez más, para Shellac, entretenidos en servir sus hachazos de distorsión apocalíptica a pocos metros de uno de los barcos que se calcinaron hace poco en el puerto de Sant Adrià.