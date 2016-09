Ricky Martin: «Nunca fui tan abierto con respecto a mis sentimientos como ahora»

Es la estrella latina por antonomasia, y lo es desde hace décadas. Además, Ricky Martin añade a su perfil de músico sin fronteras –su sonido abarca todo tipo de influencias– una trayectoria personal valiente y sin tapujos y un carácter solidario muy encomiable. Este fin de semana concluye el recorrido por nuestra geografía de su festivo «One World Tour» en Madrid (este viernes, en el Palacio Vistalegre) y el domingo en Mérida (Albergue Juvenil El Prado) con su espectacular puesta en escena de coreografías y efectos visuales.

«Nunca estuve tan expuesto», ha dicho respecto a su más reciente disco «A quien quiera escuchar». Da la impresión, sin embargo, de que ha estado muchas veces muy expuesto…

Ha sido todo un proceso… no siempre fui tan abierto como lo soy ahora, en cuanto a mis sentimientos se refiere. A la hora de escribir los temas del álbum junto a grandes y talentosos compositores, expresé todo lo que sentía en ese momento, fue como una terapia. Es un álbum del que me siento muy orgulloso.

¿Cómo se lleva en general haber pasado casi toda la vida en exposición casi permanente?

Aceptando que es parte de la carrera que escogí, pero no me quejo. Como diría mi madre: «En esta vida se puede hacer todo, solo hay que saber hacerlo…» Y es lo que he intentado hacer desde que comencé a cantar.

Lleva más de un año con «One World Tour». ¿Cómo ha vivido esta gira con respecto a otras anteriores?

Ha sido una gira maravillosa por muchos motivos, uno de ellos que hemos podido recorrer muchos rincones del mundo, desde Nueva Zelanda hasta Tel Aviv y Rusia pasando por México, Latinoamérica, España y Puerto Rico, entre muchos otros. El segundo y más importante, es el cariño y la energía que miles de personas nos ha brindado en cada uno de los conciertos. Cada presentación que hago me llena de un profundo agradecimiento porque después de tres décadas en este ámbito, aún tengo la oportunidad de compartir mi música y mi cultura… y eso es gracias al público.

¿Cuáles son las claves de estos conciertos?

Tratar de conseguir el balance perfecto y creo que esta gira se ha logrado. El repertorio incluye tanto los clásicos de mi carrera como los nuevos temas, cada uno acompañado de un juego de luces diseñadas para este show y coreografías llenas de intensidad que animan a la audiencia a dejarse llevar y disfrutar el concierto. A mí me gusta que la gente salga con una sonrisa en la cara y cansados de tanto bailar y cantar. Si logramos eso, para mí es indicación de que lo que estamos haciendo está bien.

¿Y cuáles son las claves del álbum? ¿Qué sonidos y letras lo inspiran?

Nunca he sido purista. La verdad es que no me puedo quedar en un sólo género o idioma, siempre me ha gustado explorar con diferentes ritmos por eso mis discos tienden a tener un sonido diverso y «A quien quiera escuchar» no es la excepción. Lo mejor fue el proceso de grabación, porque fue completamente diferente a lo que he hecho antes. Normalmente me encierro en un estudio por meses, pero esta vez lo hicimos mientras estaba de gira y realizando trabajos en Australia, México, Los Ángeles y Puerto Rico, lo que permitió que muchas de las influencias musicales de las que estaba rodeado formaran parte de las canciones que conforman el álbum.

Ha colaborado recientemente con Maluma. ¿Cómo ve el fenómeno del reggaeton?

Nunca he tenido miedo de jugar con la fusión en mi música. Unir géneros es algo que alimenta. Tuve la oportunidad de trabajar con Madonna, Luciano Pavarotti, Jennifer Lopez, Wisin, Maluma... y la cosa es hacer que la música nunca muera.

Ha apoyado públicamente a Hillary Clinton. ¿Qué opina de Donald Trump?

Hemos tomado pasos importantes hacia un futuro libre de prejuicios y odio, y cuando ves a personas como Trump hablando, es sorprendente, confuso y aterrador. No solo para mí, sino para todos mis amigos de diferentes partes del mundo. Estamos alarmados de lo que este planeta podría convertirse si alguien como Trump llega a la Casa Blanca. Por eso es tan importante votar, cada voto cuenta.

Hace unos años se nacionalizó español. ¿Cómo es su relación con nuestro país?

Mi ascendencia viene del país Vasco y de Canarias. Los Martín viajaron desde España a Puerto Rico en 1779. ¿Qué puedo decir que ya no sepan? Amo España por su cultura, su gente, paisajes espectaculares y comida. Siempre me han tratado con tanto amor y cariño que siempre se me hace difícil irme.

Y para terminar: Siempre ha sido una persona comprometida con diversas causas sociales. ¿Qué es lo que más te preocupa en la actualidad?

Continúo trabajando a diario con mi Fundación en la concienciación sobre la trata humana y la defensa de los derechos humanos de la niñez y juventud. Es una lucha que jamás abandonaré. Lo he visto con mis propios ojos, he rescatado a niñas en la India y he conocido miles de casos que ocurren no sólo allí pero en todo el mundo incluyendo en mi isla. En cada concierto tomo un momento para hablar sobre la trata de personas que cada día busca y encuentra a más niños y jóvenes de los que pensamos, y no debemos ser cómplices. Es el segundo delito más lucrativo del mundo y quiero continuar con el compromiso de hacer más y preocuparnos más: de ser más solidarios y menos críticos.