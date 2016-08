Los «restos mortales» de Pink Floyd llegarán a Londres

En el mundo existen bandas y bandas. Están las que no te dicen nada y las que marcan un antes y un después en la historia de la música. Pink Floyd es de las segundas, de ahí que el museo londinense Victoria & Albert Museum (V&A) haya anunciado «La exhibición Pink Floyd: Sus restos mortales» para el próximo mes de mayo de 2017. Los interesados que quieran visitar el recorrido del museo, abierto hasta octubre de ese mismo año, ya pueden comprar las entradas a través de internet.

Esta iniciativa está impulsada por el museo que la acoge, y Michael Cohl and Iconic Entertainment Studios. El objetivo está claro, organizar el mayor recorrido jamás visto de la trayectoria de la banda británica, una de las más pioneras e influyentes de toda la historia de la música.

Para ello, «La exhibición Pink Floyd: Sus restos mortales» pretende ser un proyecto inmersivo, multisensorial y también teatral, simulando la creación de un «universo Pink Floyd».

Portada de «The Dark Side of The Moon» - ABC

Objetivo de la exhibición

Los visitantes podrán comprender cómo la banda británica introdujo un movimiento psicodélico para cambiar así el concepto de música establecido, y dar lugar a la música contemporanea. Poco hay que decir de los famosos iconos que pasaron a formar parte de la cultura popular: el cerdo volando sobre la central eléctrica de Battersea (Londres) en el disco «Animals» (Animales) o la portada de «The Dark Side of The Moon» (El lado oscuro de la Luna).

El museo V&A incluirá imágenes inéditas de algunos conciertos, espectáculos de luz láser, letras de canciones escritas a mano y un total de 350 objetos: arquitectura, diseño, arte, interpretación... Todo se unirá para mostrar detalles de Pink Floyd ocultos hasta la fecha, además de reconstrucciones artísticas de algunos de los álbumes más emblemáticos de la banda, como son «The Wall» o «The Division Bell».

«El museo está perfectamente adaptado para exhibir el trabajo de la banda, un trabajo único desde el punto de vista visual, como su música. Pink Floyd ha conseguido marcar cinco décadas de sonido, desde sus primeras puestas en escena en 1960, donde ya experimentaban con la luz, con el rock, con los shows y con las imágenes de sus portadas», ha comentado Martin Roth, director del museo londinense.

En respuesta a esto, la empresa Michael Cohl of Iconic Entertainment Studios ha agradecido la oportunidad de ser los promotores de «la increíble exhibición del museo V&A», ya que «se trata de la culminación de una larga historia y de un trabajo sobre una de las mejores bandas de todos los tiempos».