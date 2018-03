Música Récord en la escena de festivales: O Son de Camiño agota sus 20.000 abonos en dos horas La cita se celebrará del 28 al 30 de junio en Santiago de Compostela con The Killers, Lenny Kravitz o Jamiroquai entre otros

@REVISTA_HRB 01/03/2018 15:39h Actualizado: 01/03/2018 15:40h

El festival recientemente anunciado O Son Do Camiño ,que tendrá lugar los próximos 28, 29 y 30 de junio en O Monte Do Gozo de Santiago de Compostela, acaba de batir un récord histórico en la venta de entradas de festivales en toda España. A las diez de la mañana del día de hoy se abría la venta de los abonos de esta primera edición a un precio inicial de 39 euros, oferta que apenas duraba unos pocos minutos. El interés del público de toda España ha sido masivo y ha hecho que los 20.000 abonos que se ponían a la venta se agoten en menos de dos horas.

El Festival anunciará su programación por días y pondrá las entradas para cada uno de ellos a la venta próximamente. El evento tendrá lugar en el renovado Parque Monte do Gozo y será encabezado por reconocidos artistas y bandas de música como The Killers, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand o Mando Diao.

O Son do Camiño tendrá lugar a lo largo de 3 días, del 28 al 30 de junio, en el espacio de festivales del Parque Monte do Gozo, que está siendo remodelado en los últimos tiempos como parte de su Plan de Actuación. Con capacidad para 24.000 asistentes cada jornada, el recinto contará con dos escenarios, área de restauración, mercadillo y una zona de la acampada.

El festival, patrocinado por la Xunta de Galicia, contribuirá a promover la imagen de Galicia en el ámbito internacional a través de uno de sus principales activos turísticos y culturales: el Camino de Santiago. Además, será una oportunidad para difundir los valores y el talento local, para reforzar el tejido empresarial gallego y para fomentar la colaboración público-privada, con el desarrollo de una programación cultural de manera conjunta y coordinada.

Se espera que O Son de Camiño genere un notable impacto económico para Santiago de Compostela, su área de influencia y, en general, para Galicia. Al compromiso del festival con el tejido económico gallego se suma que contratará un 80% de sus necesidades a empresas de la Comunidad. El festival aspira a convertirse en el principal festival de música independiente de Galicia por el diseño de su programación, capacidad de convocatoria y repercusión fuera de nuestros límites. Además, se presenta como un festival sostenible y respetuoso con el medio, adaptado a los recursos sociales, económicos y ambientales disponibles.

Este festival será sólo el punto de partida de la programación musical del próximo Xacobeo 2021, una cita por la que desde la Xunta de Galicia se está trabajando ya intensamente después que a comienzos de año había sido aprobada la creación de la Comisión Organizadora interadministrativa.