Las razones por las que Ed Sheeran ya no sigue en Twitter

Ed Sheeran comenzó su fulgurante carrera a través de Twitter y ahora tiene más de 19 millones de seguidores. Sin embargo ha tomado la decisión de no leer nada que provenga de esa red social, de acuerdo con The Sun.

El músico ha aclarado que mantendrá la cuenta abierta, pero que solo se actualizará a partir de ahora con las publicaciones automáticas desde su cuenta de Instagram.

Basta asomarse a Twitter para comprender sus motivos. «Molesto músico callejero pelirrojo» es el insulto más común. El principio de todas estas críticas parecen estar la actuación de Sheeran en Glastonbury, hace un par de fines de semana, cuando fue acusado de usar un «looper» (un aparato que permite reproducir en bucle compases musicales) al tocar «Castle on the Hill».

En su último tuit reconocido la estrella estaba desesperada ante la oleada de críticas: «Nunca pensé que tendría que explicarlo, pero todo lo que hago en mis conciertos es en directo, es un «looper» no una pista de acompañamiento».

Never thought I'd have to explain it, but everything I do in my live show is live, it's a loop station, not a backing track. Please google x