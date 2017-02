Rayden: Â«No le debo nada a las batallas de gallos, aunque han puesto un megÃ¡fono a mi mÃºsicaÂ»

David Martínez Álvarez (más conocido sobre los escenarios y en los estudios de grabación como Rayden) ha sido tan tajante y franco a la hora de seleccionar el nombre de las canciones de su nuevo disco -«Antónimo», 2017- como lo es con los versos a los que, cuidadosamente, da forma día tras día. No en vano, uno de sus temas principales es «No hago rap». De esta forma, el madrileño ha vuelto a demostrar que sigue luchando por «romper etiquetas» (como él mismo afirma a ABC en la sede de Warner Bros Music) con el objetivo de crear un estilo propio e innovador dentro del mundo del hip hop.

Quizá por ello, las colaboraciones que incluye su CD no nadan en las aguas del rap. «Buscaba algo nuevo. Para eso necesito gente que pueda llegar a donde yo no llego», señala. Su crítica hacia los estereotipos que trae esta música es ácida y sincera, habla de lo bueno y lo malo. Dos cosas que, para él, también tiene la Red Bull Batallas de Gallos (de la que fue campeón nacional e internacionalmente hace una década). «No le debo nada a las batallas de gallos, aunque es cierto que han servido para poner un megáfono a mi música. Creo que hubiese llegado al mismo punto en el que estoy sin ellas», sentencia.

El Guernika frente al que cantaste es un símbolo de la lucha contra el franquismo, pero también de la unión de las dos Españas tras la Guerra Civil… ¿Rayden quiere combatir en la trinchera como muestran canciones como «Meteorito», o aboga por tender puentes y soportar diferencias?

Para empezar, me gustaría decir que cantar frente al cuadro fue una locura. Para mí, darle la espalda fue como tener un león detrás que, si lo haces mal, te va a comer. Sentía en el cogote un magnetismo muy raro. Ese cuadro me emboba desde siempre, y lo bonito es que tiene mil lecturas. Fue además especial porque cada grupo de elementos de la pintura se relaciona con tres de las canciones que hice: Haciéndonos los muertos, Pólvora mojada y Ubuntu. Era como que todo tenía que ser. «Antónimo» no es un disco combativo. Acabo de ser padre hace 9 meses. Desde que mi hijo ha empezado a gatear, apoyarse en cosas y levantarse, me he dado cuenta de todos los picos y enchufes que tiene mi casa. Es decir, en el momento en el que traes una persona al mundo, empiezas a ver realmente en qué planeta vives. Eso lo reflejo en el disco. No me siento un cronista de mi tiempo, sino un damnificado de mi época, y hablo desde ese punto de vista. Hay temas que son de temática más social, otros más personales, otros más espirituales. Muestro, simplemente, mi visión.

Rayden no es un rapero, no hace poesía… ¿Qué hace Rayden y quién es Rayden?

El discurso del «No hago rap» es porque, dentro del sectarismo más cerrado del rap o de cualquier arte minoritario -de los que necesitan «certificado de autenticidad»-, quise hacer un tema que hablase desde la ironía. Era como decir «mira todo lo que hago, si aún así piensas que no hago rap, pues no hago rap, pero a la vez hago más que tú por él». Mi estilo es propio y se ha creado en base a mis inquietudes musicales, a que cada vez estoy creciendo más, y a que no me quedo en la caverna de Platón. Además, a lo mejor llega un momento en el que a los que dicen que no hago rap les escuchan gracias a que me han escuchado a mí primero. Puede que, tras conocerme, busquen algo más ortodoxo, más crudo, y lleguen a ellos. Así que deberían tener cuidado. A mí me da igual que me pisen, pero prefiero ser puente. Las etiquetas para otros. En el momento en el que tengo que hablar de lo que hago, pierdo el tiempo que podría «bienemplear».

Tu primer single de este nuevo disco se llama «No hago rap». Por otro lado, ninguna de los artistas que colaboran (Carmen Boza, MABU, Leonor Watling) pertenecen a la escena hip-hop. ¿Tu mensaje quiere decir «todo es música»?

Si lo resumes, sólo es música. A estas alturas de la película, o mejor dicho, de la canción, prefiero juntarme con gente que pueda aportar algo a lo que yo no puedo llegar que hacerlo con alguien que también rapea. Para eso ya rapeo yo dos, tres o cuatro veces. Las colaboraciones han sido en canciones o momentos en los que yo no podía llegar por mí mismo a donde quería. Y me he valido de gente a la que admiro –y cuyo trabajo me encanta- para colaborar. Nace de eso. No todo es música, pero sí que todos los estilos son música. Y siento lo mismo cuando colaboro con Sharif o con Leiva, que cuando lo hago con Nach o Mediyama.

Explicaste que «Antónimo» es el primero de una serie de tres discos que «forman parte de una idea conceptual». ¿Puedes contarnos algo acerca del nexo que unirá el trabajo?

Una de las primeras aptitudes que tiene el ser humano es la capacidad de hablar. En ella, lo primero que sucede en el idioma es el antónimo. «Yo sabía que esto era una caverna, yo sé que esto no es una caverna». A base de antónimos, de discriminar y contraponer términos, nace el vocabulario idiomático. Por eso quise empezar con Antónimo, para mostrar el opuesto de cada cosa y de cada persona para equilibrar la balanza. Hablo de temáticas como la cosificación de la mujer, el heteropatriarcado... El segundo tiene que ver con otra idea «...-nimo», y el tercero con otra idea, «...-imo». Es una obra muy grande que me parece brutal por separado. Si lo hubiese sacado a la vez sería demasiado denso, hay que dosificar.

¿Es mucho pedir que nos adelantes el título y cuándo serán publicados?

Hombre, la gente está viendo que cada dos años o dos años y medio saco disco. Y el siguiente ya está bastante avanzado. Soy como Marvel, yo voy por fases [risas].

Ale Acosta (nominado a un Grammy y a dos Premios de la Música en 2008), es un productor de lujo para «Antónimo». Él se mueve por terrenos más flamencos, ¿cómo surge el proyecto? ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Nunca había contado con un solo productor, para mí era una apuesta. Pero tenía claro que si quería hacer un disco conceptual y mostrar algo tan bien definido, tenía que contar solo con uno. Me dije, «¿David, hasta qué punto quieres crecer y dar un salto? Vamos a hacerlo bien de verdad». Fuel Fandango y yo estamos en Pink House Management, y Ale flipó con «Alma y hueso» y siempre me decía que teníamos que hacer algo juntos. Así volvió la idea. Nos juntamos y le enseñé la sonoridad que tenía en mente, cosas como The White Stripes, The Black Keys, Editors, Rage Against The Machine… y partiendo de esto, le propuse olvidarlo todo y empezar de nuevo. Fue un trabajo muy enriquecedor. En el punto en el que a él le fallaba el sentido más rap, me ponía yo con el «pad» y le daba ese toque, ese pulso, esa cadencia. Ha sido bestial y todo lo que está pasando es, en gran parte gracias a él, que también ha salido de su zona de confort. Hemos llegado a una sonoridad muy guay.

Háblanos del cambio de BOA a Warner Music.

Tenía claro que no iba a seguir con BOA, no por nada malo, sino porque para mí era la caverna de Platón. Parece que si estás en BOA, el público espera una cosa concreta de ti, y necesitaba nadar en mar abierto. Iba a autoeditar, pero se interesaron varias multinacionales, deseándome más que cualquier pareja que he tenido [risas].

Explícanos estas frases de tus nuevos temas: «El rap sin el beef sería música»

Me apena cuando hay gente que dice que gracias al »beef« [disputa entre dos raperos] se han conseguido grandes cosas en el rap. Para empezar, ni 2Pac ni Biggie Notorius BIG estarían muertos. A partir de ahí, no me vale ningún discurso. ¿De verdad es arte que ataques a alguien? Acabo de volver de Roma, y allí, en la plaza donde se encuentra el Consulado de Brasil, mandaron construir a dos artistas diferentes el palacio y la fuente. Se odiaban entre sí. El que hizo la fuente esculpió a los hombres mirando hacia el palacio y en posición defensiva, indicando que su obra iba a resistir la eternidad, y encima estaban preocupados porque la otra se iba a caer. Eso sí es una vacilada. Eso sí es arte. «Beef» para mí no es música. Son insultos bajo un hilo musical.

«Este mundo donde la empatía está atrofiada»

Creo que la sociedad está atrofiada. Hoy vivimos el triunfo de las grandes empresas, que han creado una sociedad líquida. Han conseguido capitalizar emociones (tú, con aplicaciones, puedes llegar a creer que vas a conseguir amor); han logrado también hacer dinero del odio e, incluso, han creado tecnologías y aplicaciones para que cada vez seamos más sociales, pero atrofiando nuestra capacidad de relacionarnos. Todo esto produce una falta de empatía que intentamos compensar siendo más sensibles que nunca. Incluso nos sentimos capaces de decir por quién tiene que llorar la otra persona. Si a mí me molesta que me miren comer, que me digan por quién tengo que llorar me parece algo irreverente. Es el fracaso de la empatía.

Por eso, en un último esfuerzo como especie, nos metemos en cosas que no nos competen. O pasamos al otro extremo: tenemos un humor negro de muy mal gusto que ni siquiera es humor por tener un minuto de gloria. Por ser el dedo más conocido en 140 caracteres. Es una situación muy rara la que estamos viviendo. La sociedad es líquida, y somos ambiciones, pero a medias. Lo queremos todo, pero a medias. Y tenemos además opinión de todo. Aunque yo al menos no, y es algo que me encanta, porque me da margen para leer, aprender y tener mi criterio propio. Un criterio que parece que la gente no quiere tener. Yo diría que hay que hablar cuando se tenga algo que contar, no cuando se tenga que contar algo. Es algo muy diferente.

«Hago más que tú por el rap sin hacerlo».

No es una vacilada. Significa que prefiero utilizar la música como arte útil antes que hacer metacanciones hablando de que hago canciones (y de que soy muy bueno haciendo canciones en las que hago canciones diciendo que soy muy bueno haciendo canciones). Eso no me llega. Por eso digo «hago más que tú». Imagina a un cantante de ópera cantando sobre que canta ópera. ¿Sería absurdo, no? Por eso a veces el rap es desesperante. No sé por qué el rap se empeña en escupir para arriba.

Hace unos meses, en una entrevista concedida a ABC, hablabas de «la mala imagen del rap» como género musical, en gran parte debida a la idea «distorsionada que llega de EE.UU.». Hoy día, ¿están cambiando esas etiquetas en España? ¿Qué opinas de que existan adolescentes supuestamente raperos que se muestran en sus videoclips como auténticos «gángsters» por emular esa imagen?

No sé qué va a pasar [suspira]. Por seguir mi consejo, no voy a escupir para arriba por si mi hijo, dentro de seis años, empieza a hacer cosas raras. Pero me parece muy extraño, por ejemplo, ver a mujeres y niñas corear canciones de Maluma en las que les están hablando de lo poco que valen y de que son objetos. Para ese tipo de gente la música es un complemento, no es arte. Igual que les queda bien una gorra, les queda bien que les vean escuchando –con su móvil de última generación y a todo meter- un tipo de música. Pero ellos ni siquiera lo escuchan, solo lo oyen. Para mi toda propuesta de arte es válida siempre que se entienda el arte como cualquier cosa por transmitir, y que ello no cohíba la libertad de otra persona o de un animal. Por eso para mí el toreo nunca va a ser arte.

Dijiste que España tiene más cultura del gin tonic que de la música. ¿Cree que tu arte se apreciaría más en otro país?

Cuando digo eso no hablo por mí. Yo tengo la suerte de que la gente sigue y valora mi trabajo. Solo con la preventa posiblemente esté en el número dos o tres de los más vendidos. A eso solo puedo decir gracias. Eso lo decía porque en España el concepto de música es «La Voz» (a donde van cuatro jurados famosos –casualmente- cuando promocionan sus discos); «Tu cara me suena» (donde a lo que más se puede aspirar es a ver parodias de canciones); «Operación Triunfo» (donde se prima la capacidad de emular, y no la de crear) o cualquier cosa similar. Esos programas venden la música como un pasatiempo, como un arte denostado. Y la música es el único arte que nos acompaña en todos los sitios. Cuando la sociedad piensa cosas como «me descargo su disco, porque ya ganan bastante» o »la entrada es muy cara porque cuesta 12 euros«, pero se gastan eso mismo en alcohol, me desespero.

No entiendo que no se pague 12 euros por un disco, pero sí por una copa. A mí no me pasa, pero entiendo que, si ahora estoy vendiendo 15.000 o 20.000 copias, en otros tiempos serían 100.000 o 200.000. Pero bueno, los números me dan igual. Sí que en México, por ejemplo, he visto gente que es capaz de viajar siete horas y dejarse el sueldo de todo un mes por consumir arte. Ya sea el mío, o el de cualquiera. Ahí es cuando ves que el arte no solo hobby, sino también cultura. Es necesario encontrar un equilibrio entre ambas cosas.

¿El buen rap es sinónimo de calle, de barrio y de clases sociales bajas? ¿Se puede hacer buen rap desde casa o desde una biblioteca?

El buen rap puede, en primer lugar, hablar de cualquier cosa. No está anquilosado a una temática estricta. Puede tratar hasta de cordones de zapatillas. Se puede jugar con él. Y también se puede hacer en cualquier lado. Personalmente no tengo calle, pero tener muchos conocimientos de libros, documentales, cine, fotografía, exposiciones… me ha hecho tener un punto de vista asertivo que me permite entender todo de una forma más abierta. Veo todo como una herramienta. Pero ese es mi caso. Camarón nació y rompió el molde, y eso es calle en estado puro. Por eso no intento poner criterios de calidad. Solo digo lo que a mí me ha servido.

¿Cómo valoras que a día de hoy haya tantos chavales de entre 13 y 18 años que quieran ser raperos?

Esto siempre ha pasado. Antes ya ocurría. El 99,9% de la gente que escuchaba rap rapeaba o hacía algo relacionado con la temática. Pero ahora hay redes sociales. Antes querías grabar tus temas, y ahora quieres grabar tus vídeos. Es más accesible.

¿Y dentro de 20 años, cuántos seguirán con ello?

No sé, como tampoco sé si ahora lo que se hace es rap o trap, o si el rap tiene que ver con el trap. Como voy a mi «Play», no sé nada. Pero cualquier cosa que implique supurar lo que se siente sobre el papel es buena, mientras que no se falte al respeto a nadie.

Los conceptos rap y freestyle se unen y rechazan a partes iguales. Es evidente que son géneros diferentes, pero es cierto que el freestyle sirve como anzuelo para pescar nuevos adeptos a la cultura hip-hop. En base a ello, ¿cómo valoras las colaboraciones de Arkano, Skone y Blon en los medios de comunicación?

Yo me llevo genial con Arkano, me llevo genial con Blon, y con Skone mi trato es cordial. Si ellos quieren hacer eso guay, pero a mí no me gusta. Pienso que estas cosas nos quitan seriedad. No lo que hacen ellos, porque lo hacen con toda la buena intención del mundo y muestran su gran calidad. Pero parece que estos programas nos denostan al tratarnos como un fenómeno extraño y raro. Y ese tinte no me mola porque me recuerda al circo. Yo preferiría que hiciesen entrevistas a raperos, y no que nos vieran como personas que podemos traducirlo todo en improvisación y hacer que rime. Es guay que estén allí, pero a mí no me llena. Y será un horror que nos sigan viendo así. A mí me llamaron de un programa para hacer eso, pero me negué. No me presto a ello.

«Me hace gracia que, a día de hoy, haya gente que me diga que me he vendido y que vuelva a las batallas»

Fuiste campeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2006. Más de 10 años después, ¿cómo ves la situación actual de las batallas?

No lo sigo nada de nada.

¿Crees que están demasiado comercializadas?

Bueno… Me hace gracia que, a día de hoy, haya gente que me diga que me he vendido y que vuelva a las batallas. ¿A las batallas que están patrocinadas por una marca de bebidas multinacional que tiene hasta un equipo de fórmula 1? Solo puedo decir que no lo sigo nada.

¿Qué le debe Rayden a las batallas de Gallos de la Red Bull? ¿Crees que te sirvieron como inicio?

Yo no empecé en las batallas, las batallas me cogieron a mitad del recorrido. Empecé a participar en batallas en 2005, y las maquetas de A3Bandas ya se comercializaban en Chile antes de eso. Empecé en 2001, y antes de las batallas mis discos ya eran de los más vendidos en México. Nunca le he debido nada a las batallas de gallos, aunque es cierto que han servido para poner un megáfono a mi música. También es verdad que casi nadie que haya salido de las batallas ha tenido calado después. Se podría decir que, en mi caso, se alineó todo para me fuese bien. Pero yo no hablo de mis batallas, no las nombro en canciones, y ahora hay mucho público que se acerca a mi música y no saben nada de esa faceta, como «Cómplices». Creo que hubiese llegado al mismo punto en el que estoy sin las batallas, pero nunca se sabe.

En la actualidad hemos visto el regreso de varios gallos clásicos a las tarimas de pelea. Algunos que hasta ahora se dedicaban a hacer temas. ¿Crees que existe un interés real por volver a batallar, o que buscan que su nombre vuelva a sonar?

No lo sé. No sigo nada. No sé quién ha vuelto.

Hoy día, con la cultura digital expandiéndose de una manera imparable, no se puede negar la importancia vital que cobran las giras y los directos. ¿Cuándo y dónde podremos empezar a verte en los escenarios?

A partir de abril anunciaremos una y comenzaremos a confirmar festivales. Hasta ahora hemos preferido centrar la atención en el disco. Para mí los discos son una excusa para hacer giras. Me gustan las canciones en directo y el punto de unión con el público.

¿Habrá nuevo disco de A3Bandas?

No. No sabemos mucho de Chacal.

¿Y de Crew Cuervos?

Tampoco, sería dar un paso hacia atrás. «Crew Cuervos» es una forma de jugar, y es muy difícil llevar a cabo un proyecto así en estos momentos.

Después de «Herido Diario» (2015) y «TErminAMOs y otros poemas sin terminar» (2016), ¿algún nuevo libro en mente?

En 2018.

También te has embarcado en el mundo de la producción, ¿algún trabajo interesante entre manos?

No. Ahora estoy con tantas cosas que he dejado la producción de lado. Quizá saque… [se para repentinamente]. Bueno, no se puede decir, de momento vamos a centrarnos en este último disco.