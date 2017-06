Quique GonzÃ¡lez: Â«Debo mi inspiraciÃ³n a los mÃºsicos del grupoÂ»

Igual que a Zidane, a Quique González no se le nota nada desde fuera. Pero está viviendo uno de sus momentos profesionales más dulces, si no el que más. Ha conseguido dar carpetazo definitivo a su (mala) relación con las multinacionales, ha dado estabilidad a su modelo independiente (pero no «indie», aclara), y sobre todo, los discos buenos le están saliendo como churros. El último de ellos, «Me mata si me necesitas», lo devuelve a la carretera junto a su banda Los Detectives. Primero para pisar la mítica sala Capitol de Santiago (dentro del ciclo SON Estrella Galicia), y después para encadenar un festival tras otro hasta que acabe el verano.

Creo que ya ha estado componiendo nuevos temas. ¿A qué se debe este buen momento de inspiración?

Yo creo que se debe a los músicos que tengo ahora, Los Detectives. Cuando tienes una banda con la que te sientes a gusto tocando, que te hace sentir bien, te llena de ideas y de fuerza. Esa es la verdad.

¿Entonces ya tiene medio perfilado su siguiente disco?

Todavía no estoy pensando en grabar, quiero parar un poquito después de la gira para reunir una buena colección de canciones.

¿Le cuesta bajar de la nube al terminar una gira?

Me cuesta, me cuesta mucho. Me da un poco de depresión post-gira, y de hecho empiezo a tenerla antes de que termine la gira. Te acostumbras al movimiento, a estar con gente todo el rato...

Y luego el contraste es tremendo, al vivir en un pueblecito cántabro.

Sí, paso a la soledad y el recogimiento absoluto. Sólo hay una tienda de ultramarinos, como a un kilómetro (risas).

¿Qué la parece la proyección de Morgan, la banda en solitario que tiene su corista Nina?

Pues me sorprende y no me sorprende. Porque no suele ser fácil que el talento se valore como se merece, y a la vez tengo claro que es uno de esos talentos que surgen cada treinta años. El futuro es suyo. Además de ser una artistaza, y de tener una voz que nunca habíamos escuchado antes, es una gran persona y muy trabajadora. Lo lógico es que vaya a más.

Es muy madridista, pero seguro que siente la pérdida del Calderón como santuario rockero.

Muchísimo. De hecho siempre me vienen con que si no me pega ser del Madrid, que si me tengo que hacer del Atleti... Pero nada, es imposible.