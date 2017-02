Â«QuartettÂ», o la decadencia de Occidente

Regresó al Liceu La Fura dels Baus, un escenario del que estaba ausente desde que en 2011 ofreciera su impresionante versión de «Le Grand macabre» de Ligeti. El director Àlex Ollé ha detenido esta vez su mirada teatral en un título contemporáneo, «Quartett», con libreto y música del italiano Luca Francesconi, estrenada en La Scala de Milán en 2011, una ópera para dos cantantes y gran aparato orquestal inspirada en la obra de teatro del mismo nombre de Heiner Müller, quien adaptó «Les liaisons dangereuses» de Pierre Choderlos de Laclos (1782).

La trama de esta novela dieciochesca explora temas universales de la condición humana, especialmente la decadencia moral de la sociedad occidental. Quizás por eso lo que le sucede al Visconte de Valmont y a su amiga y amante, la marquesa de Merteuil, aparezca como algo tan cercano, sentenciado porun castigo apocalíptico que encontró en la música de Francesconi un adecuado instrumento.

En esta interesante propuesta la forma casi se come al contenido, ya que la partitura de «Quartett» –con música en directo más material manipulado, pregrabado y creado electrónicamente– plasma adecuada y claramente lo que expresa el impresionante y descarado libreto –muy fiel al original de Müller–, aunque no acaba de seducir por su ácido lenguaje, una sucesión de atmósferas sonoras duras y angustiantes, mientras que la propuesta visual, con la genial escenografía de Alfons Flores, las imágenes de Franc Aleu y la iluminación de Marco Filibeck, es tan poderosa que casi se come a una música que al final aparece casi como una áspera y redundante banda sonora.

Los personajes de la obra, cazadores y cazados, están dignamente interpretados por Robin Adams –un «baricontratenor»– y la soprano Allison Cook, dos portentos vocales que lo dan todo en el escenario, muy bien apoyados desde el podio por un Peter Rundel igual de entregado que supo controlar el universo sonoro de Francesconi de la mejor manera. Muy recomendable para los amantes del buen teatro, en cartel hasta el 3 de marzo.

Música y libreto: L. Francesconi. Intérpretes: R. Adams y A. Cook. Dirección: P. Rundel. Dir. de escena: À. Oller (La Fura dels Baus). Lugar: Liceu, Barcelona. Fecha: 22-02-17.