La promotora del concierto de Springsteen en Santiago en 2009 deberÃ¡ pagar 700.000 euros por superar el aforo

El Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 700.000 euros a Big Tours, S.L. por los fallos detectados en la organización del concierto que Bruce Springsteen ofreció el 2 de agosto de 2009 en Santiago de Compostela Tras la celebración, se sucedieron múltiples denuncias al no poder acceder al recinto más de 1.000 personas, a pesar de tener entrada, porque el espacio estaba lleno. Además, otras 5.000 tuvieron que seguirlo con problemas de visibilidad desde la ladera del monte de Gozo.

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la empresa contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que redujo de 2,4 millones a 700.000 euros la sanción impuesta por la Xunta de Galicia a dicha sociedad al no haber prestado el servicio contratado en las condiciones pactadas.

El Supremo afirma que ha quedado acreditada la responsabilidad de la empresa organizadora del concierto, como se comprueba en la declaración de hechos probados, por el retraso indebido en la apertura de las puertas, que se abrieron 45 minutos más tarde de la hora prevista, y por la inadecuada actuación del personal responsable de la sociedad sancionada.

Queda acreditado, según la sentencia, que la empresa vendió 37.539 entradas, a 65 euros cada una, para el concierto que Springsteen ofreció en el auditorio del monte do Gozo, pero no cumplió con las condiciones reflejadas en las entradas. Por ello, en torno a las 22 horas de aquel día, unas 5.000 personas con entradas, que ya habían pasado por los preaccesos, no pudieron entrar en el recinto, que estaba lleno, y decidieron seguir el concierto desde el monte.

A esa misma hora, salieron los integrantes de la E-Street Band y Bruce Springsteeen al escenario, momento en el que se produjo una avalancha por la zona de acceso VIP-B que desbordó el servicio de la Policía Nacional y de seguridad privada, generando una situación de riesgo al estar sobrecargadas de peso las plataformas del lago.

Tras la celebración del concierto, 800 personas reclamaron ante el Instituto Galego de Consumo y algunos de los que se quedaron en la calle denunciaron los hechos en Comisaría.