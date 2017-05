Los números del Primavera Sound,con esos 200.000 asistentes serpenteando por una decena larga de escenarios y cerca de doscientos artistas para echarse a los oídos -y eso sin contar la constelación de actividades gratuitas en bares, clubs y centros cívicos que arrancó el pasado 3 de mayo-, siempre tienen algo de hiperbólico y mareante, pero es a la hora de hincarle el diente a ese laberinto de estilos, nombres propios y cabezas de cartel de dimensiones colosales que es la programación cuando la cosa se complica de verdad.

Van Morrison - ABC

Es entonces cuando la cantidad se equilibra con la calidad y el juego de descartes se convierte en un auténtico martirio. Así, por poner un ejemplo práctico, quien quiera comprobar en directo las bondades de «Here», nuevo trabajo de los escoceses Teenage Fanclub, sabe que tendrá que sacrificar a dos autoras de peso como Kelly Lee Owens y Julie Doiron (o viceversa, claro). Y quien lo fíe todo a la carta The XX,valor seguro del pop electrónico británico, deberá renunciar a los deslenguados Sleaford Mods y, como mínimo, a media actuación de los intempestivos Swans de Michael Gira.

Ese juego de equilibrios es, de hecho, una de las señas de identidad de un festival que llega su XVII edición en plena forma, con todas las entradas agotadas y un nuevo récord de asistencia en el horizonte. Un desenlace que se ha convertido en tradición en los últimos años y que se explica gracias a un cartel convertido en paraíso de la abundancia musical y, sobre todo, en una programación que sabe conjugar a la perfección lo nuevo y lo viejo, la sorpresa y la confirmación.

Frank Ocean - ABC

Así, después de que el próximo miércoles el certamen empiece a calentar motores con una jornada prólogo capitaneada por Saint Etienne y 7 Notas 7 Colores, el Parc del Fòrum abrirá sus puertas el jueves a un jugoso diálogo estilístico en el que caben desde veteranos con tirón como Van Morrisony gigantes del rock como Arcade Firea supervivientes del integrismo yihadista como los malienses Songhoy Blues y leyendas de la canción brasileña como la octogenaria Elza Soares. Son sólo cuatro nombres, sí, pero permiten calibrar las dimensiones de una cita en la que el cotizadísimo rapero Frank Ocean se codeará con esa institución del thrash-metal que es Slayer y la volcánica Grace Jones se mirará en el espejo de Solange, nueva sensación del R&B.

Puede que algunos titulares se los repartan el regreso de Bon Iver con la canción mutante de «22, A Million»; la exhumación de dos históricos del punk como The Damned y Descendents; la conmemoración del 50 aniversario de «Odessey & Oracle», tratado de orfebrería pop que los Zombies publicaron en 1968, y el refuerzo de una armada electrónica capitaneada por el esquivo Aphex Twin y con ramificaciones hacia el grime (Skepta), el hip hop (Run The Jewels) y la pista de baile (de John Talabot a Joy Orbison, los productores y discjockeys son este año multitud) pero en ese relato sin fin que es el Primavera Sound no falta prácticamente de nada.

Ahí está, sin ir más lejos, bandas fetiche del festival como Shellac, Broken Social Scene o The Afghan Whigs compartiendo escenario con recién llegados como Whitney o Weyes Blood y primeras espadas de la escena nacional como Triángulo de Amor Bizarro, Mishima y Kepa Junquera & Los Hermanos Cubero allanando el camino a exóticas aventuras como la que protagonizará Junun, proyecto de fusión extrema que reúne al guitarrista de Radiohead Jonny Greenwood y al compositor Shye Ben Tzur alrededor de una veintena de músicos indios.

Por si fuera poco, el festival sigue reforzando los alrededores de su programación y, además de preparar para el 4 de junio un fin de fiesta en el CCCB con The Make-Up y !!!, entre otros, estrena este año una tanda de actuaciones especiales de Romare, Operators, Kelly Lee Owens, The Wedding Present y Songhoy Blues en cinco domicilios particulares de Barcelona.