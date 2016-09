«The Pretenders» saca nuevo disco tras ocho años separados

The Pretenders

Cada vez es más usual que los integrantes de las bandas decidan emprender distintos caminos y separarse musicalmente. No obstante, a veces existen los milagros y vuelven a unirse para recordar viejos tiempos. Es el caso del grupo «The Pretenders», que lanzará su nuevo álbum, «Alone», el próximo 21 de octubre a través de la compañía BMG.

«The Pretenders», grupo de rock anglo-estadounidense, empezó su carrera en 1978 y, actualmente, Chrissie Hynde es el único miembro permanente de la banda. Las muertes de Honeyman-Scott y Farndon por consumo de drogas y los múltiples cambios de músicos en los años posteriores provocaron la separación total del grupo hace ocho años.

Es innegable que el reencuentro de la banda es de lo más entrañable, ya que, en un principio, Chrissie Hynde preparaba el disco «Alone» para continuar con su carrera en solitario, tras «Stockholm» en 2014.

Sin embargo, «pronto se dieron cuenta que esas guitarras, esos arreglos irregulares pero justos, esas letras difundidas por esa voz tan distintiva de una generación, sonaba sorprendentemente familiar. "The Pretenders" estaban de vuelta», según el comunicado emitido por la empresa de comunicación y producción Innercia.

Detalles de la grabación

Así fue cómo la veterana del grupo anglo-estadounidense grabó su nuevo álbum en Nashville, contando con Dan Auerbach, de The Black Keys, como capitán, productor y multi-instrumentista. También han participado el ex bajista de Johnny Cash, Dave Roe, el guitarrista Kenny Vaughan, Richard Swift como batería, Leon Michels en los teclados y, por último, Russ Pah con su «steel guitar» (guirarra de acero).

A falta de mes y medio para el lanzamiento del disco, Chrissie Hynde ha confesado que es el trabajo que más le gusta de toda su carrera: «Personas auténticas tocando música auténtica. Canté y grabé todas las voces en 48 horas. ¡48 horas para cantarlas, 40 años de preparación!».