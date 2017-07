The Pretenders: la chica rock and roll está en la ciudad

El asunto se presentaba ligeramente peliagudo. El Teatro Real de Madrid es un lugar formidable que otorga un toque de clase y distinción a todo lo que allí sucede -probablemente, incluso al propio público, que en su mayoría debía de estar de visita en tan solemne habitáculo por vez primera-. Sin embargo, no parece el sitio más oportuno para celebrar un concierto de rock and roll, más aún cuando la clase y la distinción venían ya desde fuera.

Pero Chrissie Hynde y los suyos no estaban dispuestos a claudicar y adaptarse a las circunstancias, a convertirse en una banda domesticada y condicionada por el marco. Más bien al contrario, aprovecharon la amplitud del escenario y el calor que los asistentes les hacían llegar desde el patio de butacas a pesar de todo para hacer un concierto verdaderamente espléndido.

Los Pretenders tienen un buen montón de canciones que, siendo generosos, no alcanzan mucho más allá del aprobado. A excepción de sus tres primeros álbumes, los discos que fueron sacando a partir de «Get Close» (ya en 1986) contenían, junto a hallazgos notables, piezas bastante anodinas. A su lado, sin embargo, brilla un repertorio verdaderamente impecable, una colección de canciones que funcionan siempre y en cualquier circunstancia. Más que consciente de ello, Chrissie selecciona un repertorio obvio y previsible: el que todo el mundo ha venido a escuchar. Con la excusa de que «no quiero venderos nada», renuncia a promocionar su nuevo disco, el amable pero discreto «Alone», editado a finales del año pasado, del que apenas suenan un par de temas: los fogosos y guitarreros «Let’s get lost» y «I Hate Myself»

Una mujer rebelde

Ni siquiera se deja para la recta final las canciones más populares y desde el primer tramo suenan «Message of Love», la maravillosa «Kid», «Talk of The Town» o «Don’t Get Me Wrong», su éxito más sonado, absolutamente ineludible en cualquier concierto o recopilatorio -o lista de dispositivo electrónico- de música de los años ochenta que se precie.

Lo dijo Neil Young y va a resultar difícil llevarle la contraria al maestro canadiense: Chrissie Hynde es la chica rock and roll por excelencia. A sus sesenta y cinco años, luce una figura alta y delgada, algo desgarbada a la que le va como anillo al dedo colgarse una guitarra: clase para dar y tomar y un punto de bienvenida chulería. Con el hecho de presentarse al frente de su grupo -hizo un amago hace un par de años con su primer intento en solitario, «Stockholm», pero la cosa no cuajó- pretende dar sensación de combo democrático en cuyas decisiones todos toman parte. No da esa sesnsación. Ella es la jefa. Manda -con tacto y buen gusto- sobre sus músicos, y manda también -sobre todo- sobre sus seguidores, logrando una comunión perfecta solamente rota por su irritante insistencia en que el personal no tome fotos con su teléfono móvil.

Pero los momentos de leve tensión se van disipando a medida que avanza la velada en el Teatro Real y se suceden maravillas como la balada «Hymn to Her», el frenético rockabilly «Boots of Chinese Plastic», en el que el brillante guitarrista James Walbourne aprovecha para lucirse de lo lindo, o «Back In The Chain Gang», una de las mejores canciones escritas por su protagonista, que coincidió, como no podía ser de otra forma, con uno de los momentos más intensos de la noche.

No necesitan los Pretenders grandes sorpresas ni muchas novedades. Con sonar como ellos saben y elegir simplemente el repertorio que todo el mundo quiere escuchar la noche está más que salvada. Y así ocurrió una vez más.