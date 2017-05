Pilar Jurado abandera Â«MadWomen FestÂ», un combate musical y cultural contra la violencia de gÃ©nero

Es difícil resistirse al empuje de Pilar Jurado, compositora y cantante según reza en su tarjeta de visita. Pero esta definición se le queda corta; probablemente, habría que calificarla como «agitadora», porque las veinticuatro horas del día le cunden mucho, a la luz de su actividad.

El último proyecto salido de su bullente cabeza es MadWomen Fest, un festival «diferente», como ella reconoce, y que se celebrará en Madrid del 5 al 31 del próximo mes de octubre. «La cultura solo se hace viva cuando avanza -dice Pilar-. Muchas veces no es más que como un hamster que de vueltas sobre una rueda sin ir a ningún sitio. La cultura es, además, el espejo en el que se refleja la sociedad. Pero tengo la sensación de que el tipo de vida que nos envuelve nos hace leer menos, escuchar menos música, y al final se queda con aquello que no le hace pensar».

«No me gusta el mundo que me rodea y yo, que soy una mujer optimista, no podía quedarme quieta. No me gusta en lo que se está convirtiendo, la pérdida de libertades, de conquistas. Que aquello que parecía que ya no había que comentar por el hecho de ser mujer había que volver a comentarlo. Y pensé que si a mí no me gustaba a la gente con una sensibilidad parecida tampoco le gustaría».

Imaginar otro mundo

De ahí nació la idea de crear un festival. «La música es, de todas las disciplinas artísticas, la que aúna a toda la sociedad si están todos los géneros». No es, por ello, un festival de música clásica. «La idea era estructurarlo y reunir a una serie de mujeres potentes del mundo de la cultura, todas esas "madwomen" capaces de imaginar otro mundo».

Con ella misma, su sueño y su -desbordante- entusiasmo como primer copo, el festival empezó a convertirse en una gran bola de nieve. Empezó a llamar a unos y otros «y todos dijeron que sí». Concienciar sobre la violencia de género y combatirla es el primer objetivo del festival, en el que colaboran entidades como la Fiscalía General del Estado, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital, la Fundación ONCE -se va a crear un cupón el año que viene con la imagen del festival, que corresponde al artista José Manuel Ciria-.

Se empezó a sumar gente, según el relato de Pilar Jurado; «era fundamental reunir a una serie de mujeres excelsas y comprometidas al mismo tiempo». Se constituyó un comité ejecutivo que integran Teresa Palahí, Miguel Ángel Recio, Pilar Martín Nájera, Ángeles Carmona, Flor de Torres, José Antonio Granero y Ana María Salazar. «No quería que hubiera solo mujeres; también hay hombres que son madwomen».

Comité asesor

Se ha creado igualmente un comité asesor con distintas personalidades del ámbito de la cultura y la cooperación, y un consejo artístico internacional formado por mujeres como Ana Belén, Sabina Berman, Marina Bollaín, Cristina Iglesias, Lola Herrera, Ouka Lele, Rossy de Palma, Carmen Posadas, Gracia Querejeta, Eva Yerbabuena o Teresa Nieto. Varios comunicadores componen el «cuerpo diplomático», unos embajadores del proyecto.

Lleva Pilar Jurado, asegúra, año y medio construyendo la armazón de un festival que tiene vocación de continuidad y esperanza de internacionalización. El resultado es un programa que comienza con una gala concierto en la que se entregarán los Madwomen Awards, premios que se otorgarán a distintas disciplinas, y que se rodearán con actuaciones de distintos intérpretes del mundo clásico.

Pilar Jurado va a reunir en el Museo de Arte Reina Sofía a tres de las más importantes compositoras de nuestros días, que además de estrenar sus obras impartirán clases magistrales de composición: la surcoreana Unsuk Chin. la cubana Tania León y la mexicana Gabriela Ortiz. «Son mujeres que estrenan en los mejores teatros y auditorios del mundo, y la gente tiene que conocerlas».

Sorpresas

Hay además en Madwomen Fest dos conciertos en el Auditorio Conde Duque, que acogerá también varios encuentros con alguna de las integrantes del Consejo Artístico. «La gente sabrá con quien se va a reunir, pero no lo que van a hacer con ellas».

El Teatro Real acogerá un concierto que reunirá, bajo la batuta de Pedro Halffter, a Ainhoa Arteta, Pilar Jurado y María José Montiel. El Palacio de Cibeles será escenario del «Madwomen Auction Fashion Brunch», en el que se reunirán grandes diseñadores con reconocidos chefs en un brunch cuya recaudación irá a parar a los Talleres de Desprogramación para niños que procedan de familias víctimas de la violencia. «Tienen unas taras emocionales muy potentes y son los futuros maltratadores», explica Pilar Jurado.

El Hotel Urban será la sede del ciclo Urbanjazz, en el que estarán Belinda Washington o Natalia Dicenta, entre otras. El teatro Circo Price acogerá Madwomen Family, un espectáculo desinado al público más joven, del que se encargará la compañía Toom-Pak.

Megaconcierto

Y, finalmente, el acto más llamativo del festival es un megaconcierto contra la violencia de género que se celebrará el 24 de octubre en el WiZink Center, en el que están confirmados ya artistas como Sole Giménez, Ara Malikian, Pasión Vega, Dani Martín, Diana Navarro, Estrella Morente, Rosana, Rosario Flores y David de María. Actuará una orquesta sinfónica integrada por músicos que representan a orquestas de toda España.

Madwomen Fest tiene un evidente objetivo social, más allá de la visibilidad que quiere darse a la lucha contra la violencia de género. Además de los talleres antes citados, parte de la recaudación se destinará a proyectos concretos desarrollados por las propias víctimas de esta lacra.