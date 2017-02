Tom Petty, Persona del Año

Tom Petty ha recibido el galardón Persona del Año, como parte de los actos previos a los premios Grammy, en una velada en la que músicos de diferentes generaciones se unieron para rendir homenaje al carismático roquero. El premio Persona del Año, que patrocina la fundación MusiCares, reconoció en el pasado los logros y la obra de músicos como Tony Bennett, Bono, Phil Collins, Bob Dylan, Elton John, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Sting o Lionel Richie, entre otros.

El Centro de Convenciones de Los Ángeles acogió una noche dedicada por completo a Tom Petty, el autor de memorables discos como «Tom Petty & the Heartbreakers» (1976), «Damn the Torpedoes» (1979), «Full Moon Fever» (1989) o «Wildflowers» (1994). Petty cerró sobre el escenario una gala en la que artistas invitados de todo tipo versionaron, como tributo, algunas de las canciones más conocidas del homenajeado como «American Girl», «Walls», «You Wreck Me», «Time to Move On» o «Honey Bee».

Randy Newman, George Strait, Elle King, Norah Jones, Foo Fighters, Gary Clark Jr., Jackson Browne, Cage The Elephant y Jakob Dylan fueron algunos de los músicos que participaron en el evento. El acto en honor a Tom Petty forma parte de las actividades previas a la entrega de los premios Grammy, que se celebrarán este domingo y en los que Beyoncé, con nueve nominaciones, parte como gran favorita.