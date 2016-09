The Parrots: «Lo que le pasó a Supersubmarina es un riesgo que hay que correr por dedicarse a la música»

2012 fue un año de efervescencia total en el circuito underground de la capital. Bandas como Los Nastys, Los Wallas, Tigres Leones, Biznaga, Terrier, Juventud Juché o The Parrots tomaron al asalto los escenarios madrileños y, de una forma más o menos colectiva, consiguieron renovar el interés del público con propuestas refrescantes y desacomplejadas, de sonido crudo pero con indudable prurito melódico, y con un nuevo modus operandi consistente en la publicación de singles y EPs, más que discos largos. El recopilatorio «Nuevos Bríos» de La Fonoteca plasmó esta nueva ola en un artefacto físico que dio aún más visibilidad a casi todos estos grupos, y entonces aparecieron Hinds (cuyo LP de debut fue producido por el cantante de The Parrots) y la cosa se desmadró. The Parrots, igual que ellas, cantaban en inglés y probablemente gracias a ello traspasaron fronteras, siendo hoy en día una banda que toca más fuera que dentro de España.

Cuatro años después de aquel estallido todos estos nombres han madurado y se han convertido en referencia, pero The Parrots, que ya habían girado por Estados Unidos y media Europa, seguían sin dar el salto profesional al LP. «O lo hacíamos ya o íbamos a Eurovisión, o disolvíamos el grupo», bromea Diego García, su cantante y guitarrista.

Ya grabaron el EP «Weed for The Parrots» en el estudio de Paco Loco en Cádiz. ¿El proceso sido parecido esta vez?

(Diego García) Parecido, pero más intenso.

(Álex de Lucas, voz y bajo) Yo creo que ha esta vez ha sido menos organizado. Con el EP estaba todo más claro, pero con el disco teníamos muchas ideas, pero no tan definidas. Había más incertidumbre. Y más caos. Pero curiosamente, a veces en mitad del caos Diego sacaba otra canción, ¡jaja! Y a veces, esas canciones al final nos parecían mejores que las anteriores.

(D.G.) Hemos grabado 16 canciones, y en el disco hay 10. Pues de esas diez, cuatro son de las que salieron espontáneamente en el estudio. A base de trabajar y trabajar en el estudio al final salen ideas las mejores ideas, las que mejor explotan.

Han dicho que grabarían con Paco Loco el resto de sus vidas.

(D.G.) Pues claro que sí, es el mejor y un tío fantástico. De hecho, en cuanto me llegue un dinero le voy a enviar un robot Emilio, que sé que le flipan.

Imagino que hay detalles que ha incluido él, como el theremin en la canción «Casper», ¿puede ser?

(D.G.) Sí, eso es muy Paco y ya metió uno en el anterior EP. Nos encanta el rollo fantasmagórico.

Como a sus amigos Los Nastys y su «Noche de fantasmas», gran disco.

(D.L.) Sí, es un discazo, bravo por ellos.

¿En algún momento valoraron la posibilidad de seguir funcionando con singles y EP’s, en lugar de lanzarse al LP? Hasta ahora iban muy bien así.

(Daniel Lorenzo, batería) No, no. Teníamos muchísimas ganas de hacer algo más largo, contar una historia más larga y con sentido, y no sólo grabar unas canciones sueltas. Llevamos ya siete años y todo ha sido poco a poco: aprender a tocar, ir sacando EP’s, ver que la cosa funcionaba… y entonces sacar el disco, teniendo ya la atención de la gente. Porque hay muchos grupos que sacan un disco y no los escucha casi nadie. Eso pasa mucho.

«Hemos esperado a ver que la cosa funcionaba para sacar un disco»

De «Los niños sin miedo», me gusta especialmente «Jame Gumb» con ese aire tan The Cramps, y «The road that brings you home», con ese espíritu narrativo tan dylaniano.

(D.G.) La segunda la empezamos en el estudio, pero tuvimos tiempo de volver a Madrid y repensarla un poco más. Y es de las primeras que hemos tocado en directo porque a pesar de ser diferente, nos sentimos muy cómodos con ella. La verdad es que al mezclarla dijimos que queríamos coger a Dylan, matarlo de alguna manera y convertir la canción en algo más sucio, más nuestro.

Lo de la frase en castellano que hay en «No me gustas, te quiero», ¿es una puerta abierta a un mayor uso de nuestro idioma en sus canciones?

(D.G.) Bueno, cada cosa a su tiempo, y sin forzar nada. Si sale, no vamos a tener prejuicio en cantar en castellano. Con esta canción no fue por probar, salió así.

Con tanta gira extranjera (tienen 28 conciertos fuera de España, 5 dentro), los periodistas y promotores cómo van a llevar lo de la “ñ” del título del disco?

(A. de L.) Tuvimos bastante dudas con eso, si ponerla o no. Si poner «ninos», si ponerlo en inglés… pero los de la discográfica (Heavenly Recordings, con sede en Londres) nos dijeron que no lo cambiáramos, que con la «ñ» tenía mucho encanto. Lo que tienen que hacer es copiarla y pegarla de Google cada vez que hablen de nosotros, porque en su teclado no hay “ñ”.

(D.G.) No, no, en su teclado pueden hacer ALT+N y les sale.

La portada tiene un aire muy “sixties” que contrasta con vuestra música, fresca y actual.

(D.G.) La hizo Jason Galea, que es quien le hace las portadas a King Gizzard & The Lizzard Wizard.

(A. de L.) A mí lo que más me gusta de la portada es la silla flamenca que sale abajo.

(D.L.) Y la cascada que sale, que es un poco Prince of Persia, ¡jajaja!

(D.G.) Está un poco basada en «La Montaña Sagrada», de Jodorowski, en la escena de los sapos en los templos mayas.

Viajan mucho con la banda, ¿les ha afectado lo que les ocurrió este verano a Subersubmarina?

(A. de L.) Es el riesgo que hay que correr por dedicarse a esto, es mejor no pensarlo.

(D.G.) Pero le puede tocar a cualquiera… el otro era panadero.

(A. de L.) A mí me da más miedo ir en avión que en furgoneta. Siempre pienso que cuantos más aviones coja, más posibilidades tengo de que me pase algo malo en uno.

Fechas en España:

Oct 6 - Spain // Barcelona, Sidecar [with Three MVP's]

Oct 7 - Spain // Zaragoza, TBC

Oct 8 - Spain // Madrid, El Sol [with Los Nastys]

Oct 14 - Spain // Sevilla, Monkey Week Festival

Oct 28 - Spain // Albacete, Clandestino