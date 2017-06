MÃºsicos y Brexit: Â«Todos estamos en contra, el Ãºnico a favor es Roger DaltreyÂ»

La asociación EuroCitizens, que defiende los derechos de la ciudadanía europea de los españoles en el Reino Unido y los británicos en España, ha organizado un concierto para concienciar al público de la amenaza que genera el Brexit a los músicos de ambos países. «Música sin Fronteras» tendrá lugar el sábado 24 de junio en la Sala El Sol de Madrid (22h., 6 euros), y contará con las actuaciones de John Grvy, Rob Picazo y Alex Roddom, así como con la participación de Mark Kitcatt, miembro de Eurocitizens y director de la discográfica independiente Everlasting Popstock. Afincado desde los años noventa en Madrid, Mark está preocupado por el impacto del Bréxit sobre la música, además de la amenaza que genera para los derechos de los ciudadanos españoles en Gran Bretaña y los británicos (como él) en España.

¿Cómo afectará el Brexit al sector musical en España?

Yo llegué a España en los noventa, antes de las directivas europeas sobre el libre movimiento de personas, algo que revolucionó la música aquí y en el Reino Unido. De repente, los grupos pudieron moverse sin trabas, tocar en cualquier lugar en la UE y vender su mercancía sin problemas. El Brexit pone este logro en peligro.

¿Qué impacto tendrá un Brexit duro con la salida del Reino Unido del mercado único?

Para los intérpretes españoles, dificultará y mucho organizar un concierto o una gira en Gran Bretaña, un mercado muy importante para varios grupos. Para los británicos será peor todavía porque toda Europa estará vetada, con la obligación de tener visados o permisos de trabajo y con trabas en las fronteras. El impacto en ambos países será muy grande, debido a la importancia de los conciertos para los ingresos de los músicos desde la gran bajada de ventas de discos por la piratería (en España se ha bajado desde unos 650 millones de euros en 2002 a 130 millones en 2016).

Usted es miembro de asociaciones de productores independientes como IMPALA y ha sido presidente de UFi (Unión Fonográfica Independiente). ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno británico a sus preocupaciones?

Casi tres meses después de activar la cláusula 50, el gobierno del Reino Unido todavía no ha dado respuestas claras sobre cómo va a ser la situación y qué buscan del Brexit. Como en el tema de la ciudadanía, parecen infravalorar la complejidad de la situación y además imponen un secretismo innecesario en sus contactos con las asociaciones.

¿Como británico en la UE, está preocupado por su futuro?

Estoy casado con una española y mis hijos tienen la nacionalidad española, por lo que no sufro ansiedad por mi situación personal. Además, siempre tengo la posibilidad de solicitar la nacionalidad española. Sin embargo, desde el Brexit, mi hijo mayor ha decidido no estudiar en una universidad británica por la incertidumbre que hay. También conozco a varios británicos más jóvenes en Madrid que quizás tengan que volver a su país después de la salida del Reino Unido de la UE.

¿Cree que el Brexit tendrá otras secuelas?

El cambio de actitud del Reino Unido y de los EE.UU., con un nuevo proteccionismo y un auge del nacionalismo excluyente, resultará en una gran pérdida de influencia cultural. En mi opinión no tiene sentido, la esencia de la música moderna es el mestizaje cultural, no la separación entre países. La música es universal, no admite barreras o muros.

¿Cómo ha reaccionado la prensa musical británica ante este asunto?

Los medios musicales británicos son conscientes de los peligros de Brexit, en el campo musical. The Guardian publicó un artículo bastante detallado explorando el problema. Lo que encontramos siempre que queremos hablar del terma es que no está ni mínimamente claro qué quiere conseguir el lado británico de las negociaciones, y esto nos hace realmente difícil reaccionar, estamos trabajando sobre suposiciones. Suponemos que si quieren cortar la libertad de movimiento esto significará inevitablemente la introducción de un carné, para músicos británicos tocando en el continente y para músicos del resto de europa que viajan al Reino Unido, además de complicaciones para vender merchandise, etc...

¿Hay algún artista o artistas que se estén posicionando claramente como representantes de la postura anti-brexit entre los músicos británicos? ¿Y al revés, ha habido músicos famosos que se declaren pro-Brexit?

Sí, PJ Harvey ha hablado bastante claro en contra del Brexit, y también Billy Bragg, Elton John, Ellie Goulding, Darkstar, Gaika, Young Fathers, jarvis Cocker, Florence Welch... El único que sé que se ha declarado a favor del Brexit es Roger Daltrey. Esto se refleja en la demografía del voto, se ve que el voto por salir de la Unión está muy dominado por la generación mayor, y que los jóvenes tendieron a votar por seguir en la UE.

¿En qué medida puede afectar esto a los pequeños promotores británicos, en comparación con los más potentes? ¿Los grandes festivales tendrán más poder para sortear los peores efectos del brexit a la hora de contratar?

Supongo que cuanto más dinero genera un artista, menos importante serán los costes extras de visados o carnés para los músicos. Está claro que estos temas siempre son más faciles de asumir y afrontar cuanto más dinero y poder tienes. Y lógicamente lo mismo para los promotores, aunque me imagino más problemas para enviar a sus grupos de gira que para traer los europeos a Reino Unido. Los costes suelen caer por el lado del artista y su management o sello.

¿En qué medida puede convertirse el Brexit en una medida discriminatoria, en cuanto a la organización de giras de bandas provenientes de oriente medio o de países en conflicto? ¿Podría instalarse un racismo cultural tácito en este sentido?

Supongo que el discurso sobre «recuperación del control de nuestras fronteras» puede tener en boca de algunos un sub-texto en ese sentido. Como dice T.S. Eliot en «Los Hombres Huecos»: «entre la idea y la realidad, cae la sombra».