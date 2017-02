La mÃºsica espaÃ±ola se cuela en la Primavera de Praga

«Teníamos una deuda pendiente con Iberoamérica», dice Roman Belor, director del festival musical Primavera de Praga. Para saldarla, el veterano certamen -fue creado en 1946 por Rafael Kubelík- abrió el pasado año una ventana de acento español, con la presencia de Susana Lupiñánez Pinto, Al Ayre Español y Javier Perianes, que se acentuará en la edición que se inaugurará el próximo 12 de mayo con la intervención de Rocío Márquez, Concerto Zapico, Forma Antiqua y Entrequatre.

La cantaora Rocío Márquez, una de las más destacadas voces actuales del flamenco, ofrecerá un concierto dedicado a Federico García Lorca el 14 de mayo. El cuarteto de guitarras Entrequatre interpertará el día 22 obras de Flores Chaviano, Javier Blanco, Federico Moreno Torroba y Chick Corea, entre otros. Concerto Zapico, un conjunto especializado en música barroca, estará en Praga el día 28 con un recital que incluye a Blasco de Nebra, Santiago de Murcia y Gaspar Sanz, entre otros. Y la orquesta barroca Forma Antiqua ofrecerá una trilogía de Tonadillas Escénicas de Blas de Laserna. Los cuatro estarán en Praga con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) gracias al Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la modalidad de Movilidad.

Encargo

Será solo el preludio de una destacada presencia española en las próximas ediciones del festival. Según anunció ayer Antonio Moral, director del Centro Nacional de Difusión Musical, este organismo ha firmado un convenio de colaboración con Primavera de Praga para, entre 2018 y 2020, ofrecer en el certamen un ciclo de música española. «Lo hemos llamado "Los ciclos de oro de la música española en el contexto europeo", y abarcará desde el Renacimiento hasta nuestros días». El acuerdo incluye coproducciones, añadió Moral. Y la primera será un encargo al compositor Mauricio Sotelo, que se estrenará el próximo año.

La primera edición del festival Primavera de Praga se celebró en 1946, a iniciativa del director de orquesta Rafael Kubelík; allí se produjo, ese año, el debut en Europa de Leonard Bernstein. Por Praga han pasado, en sus setenta y dos años de vida, los más importantes nombres del panorama musical internacional; entre ellos, españoles como Rafael Frühbeck de Burgos, Nicanor Zabaleta, Narciso Yepes, Pepe Romero, Alicia de Larrocha, Rafael Orozco y Teresa Berganza.

Daniel Barenboim - ABC

Daniel Barenboim, al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena, será el encargado de abrir esta 72ª Primavera de Praga. «Hemos necesitado diez años -dijo Belor- para convencerle de que dirija "Mi patria!, de Smetana -una de las más emblemáticas partituras de la música checa-. Argumentaba que no tenía nada que aportar a esta obra después de escuchar la interpretación de Rafael Kubelík. Pero al final le hemos convencido». Barenboim ha «ensayado» la obra en estos últimos meses con la Staatskapelle de Berlín y la propia Filarmónica de Viena, con quien la ha interpretado en la capital austríaca, París y Colonia.

El festival Primavera de Praga se desarrollará hasta el 2 de junio. Entre las orquestas y formaciones de cámara, destaca la presencia de la Filarmónica Checa, la Sinfónica de Toronto, la Orchestra of the Age of Enlightenment, la Orquesta de París y la Camerata Salzburg. Entre los nombres propios, la soprano Diana Damrau, el trompetista de jazz Laco Deczi, el violinista Maxim Vengerov, el pianista Jan Lisiecki, los directores Jiri Belohlavek, Dennis Russell Davies, William Christie, Thomas Hengelbrock y Kryzystof Penderecki; el compositor polaco cerrará el festival con la Sinfónica de la Radio de Praga, que interpretará su «Séptima Sinfonía».