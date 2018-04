Muere Avicii, DJ sueco, a los 28 años El músico ha sido encontrado sin vida en Mascate (Omán)

El DJ sueco Avicii, cuyo verdadero nombre es Tim Bergling, ha muerto a los 28 años este viernes 20 de abril, según confirmó su publicista en un comunicado recogido por «Billboard».

«Lamento profundamente anunciar la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii», ha anunciado su publicista Diana Baron en el comunicado. «Fue encontrado muerto en Mascate (Omán), en la tarde de este viernes. La familia está devastada y pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este difícil momento. No darán más declaraciones».

Avicii, que también era productor, es el creador de grandes éxitos del género como Wake Me Up, Addicted to You, For a Better Day, Fade Into Darkness, The Days, The Nights, Waiting For Love, Seek Bromance, You Make Me o Levels.

El DJ comenzó su carrera musical en 2008, a los 18 años, tras hacer la música para el videojuego «Lazy Jones». Ese mismo año publicaría su primera producción propia: Manman. Desde entonces su carrera musical se convirtió en un continuo ascenso, alcanzando uno de sus picos con Levels, que en 2011 se convirtió en una de las mezclas más populares del momento.

En 2013, el DJ obtuvo un gran éxito con su disco «True», que llegó a vender más de un millón de copias en Estados Unidos, 300.000 en Reino Unido y casi 100.000 en México. Estos números lo catapultaron también hasta el tercer puesto de la lista de los 100 mejores DJs de la revista especializada «DJmag». Después, llegaría a colaborar con grandes nombres de la música como Coldplay, Rihanna o Imagine Dragons.

A pesar de su meteórica carrera, en 2016 anunció que no volvería a actuar en directo y que se retirará indefinidamente del mundo de la música. Lo hizo a través de un largo comunicado publicado en sus perfiles oficiales en las redes sociales, en el que dejaba una puerta abierta asegurando que no sabía qué pasaría en el futuro.

«Me he convertido en adulto mientras crecía como artista. Tengo fuertes intereses en otras áreas y poco tiempo para explorarlos. Me he conocido mejor y me he dado cuenta de que hay mucho que quiero hacer con mi vida», explicó entonces. «Mis elecciones y mi carrera nunca han estado dirigidas por cosas materiales, aunque estoy agradecido por todas las oportunidades y comocidades que mi éxito me ha dado. Sé que he sido bendecido para poder viajar por el mundo y actuar, pero tengo demasiado poco espacio para la vida de una persona real detrás del artista», añadió.

Después de aquel inesperado anuncio, el 10 de agosto de 2017, Avicii lanzó un EP de 6 canciones titulado «AVĪCI», con las colaboraciones de Rita Ora o Sandro Cavazza, entre otros. Tan solo un mes después anunció el lanzamiento de un documental –«Avicii: True Stories»– en el que contaba los motivos de su retirada.