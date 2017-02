Muere el guitarrista de jazz Larry Coryell

Larry Coryell falleció este lunes a los 73 años en un hotel de Nueva York. Guitarrista ecléctico, fue uno de los pioneros y mayores representantes del jazz fusión, con una discografía que consta de más de sesenta títulos.

Nació en Galverston, Texas, el 2 de abril de 1943. Pronto su familia se trasladó a Washington, donde empezó a tocar la guitarra desde los siete años, aprendiendo de forma autididacta e imitando a sus maestros Barney Kessell y Tal Farlow. Más tarde, en 1965, abandonaría los estudios de periodismo para marcharse a Nueva York y ganarse la vida como músico.

Un año más tarde entraría a formar parte de la banda de Chico Hamilton, con quien realizaría su primera grabación con «The Dealer». En esa época también formó el grupo Free Spirits, y entró a formar parte de la banda del vibrafonista Gary Burton. Además, tuvo una participación protagonista en el disco de Herbie Mann «Memphis Underground» (1968). A todos impresionaba por su manera de impregnar el jazz de acentos procedentes del blues y el rock. En 1969 publicó su primer álbum como jefe de grupo, con Jimmy Garrison y Bob Moses.

En los años setenta, además de formar el grupo The Eleventh House, empieza una serie de colaboraciones que le unen a nombres como los de Philip Catherine, Larry Carlton, John Scofield, Larry Carlton, John Abercrombie, Ralph Towner o John McLaughlin. Con este último y Paco de Lucía realizaría una exitosa gira que quedó inmortalizada en «Meeting of the Spirits: Live at Royal Albert Hall». También colaboró con gigantes como Sonny Rollins, Charles Mingus y Stephane Grapelli.

Ha estado activo hasta el momento de su muerte. Su último proyecto era la reunión de su grupo de los años setenta Eleventh House, del que formaba parte el trompetista Randy Brecker