Muere Geoff Nicholls, teclista de Black Sabbath durante 25 aÃ±os

Geoff Nicholls (1948-2017) perdió el pasado sábado definitivamente la larga batalla que mantenía contra el cáncer. La noticia fue difundida por su compañero de Black Sabbath Tommy Iommi, quien también sabe lo que es convivir con la enfermedad.

I'm so saddened to hear the loss of one of my dearest and closest

friends Geoff Nicholls.



More details: https://t.co/bOEbRsevy5pic.twitter.com/ZvXa83kcip