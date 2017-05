El grunge vuelve a estar de luto. Kurt Cobain, de Nirvana, se marchó en el 94. El vocalista de Alice in Chains, Layne Staley, nos dejó en el 2002. Y ahora le toca el turno a Chris Cornell, con 52. El mítico cantante de Soundgarden y de Audioslave, la voz más aguda y estridente de Seattle, ha fallecido de manera repentina e inesperada, según su representante.

A finales de los 80 y principios de los 90, el cantante lideró Soundgarden, una de las bandas más interesantes de la época en cuanto a sonidos duros, y que germinó en ese ya legendario magma que fue Seattle por aquellos años. Con su single «Black hole sun», del álbum «Superunknown» (1994), alcanzó las mayores cotas de éxito popular... con ese videoclip en la MTV que dio la turra hasta límites insospechados.

En inicios de los años 90 en Seattle, la competencia por esos lares era dura. Se gestó una escena musical que se inscribió directamente en la historia de la música en letras mayúsculas: el grunge. Tan vilipendiado a la vez. Y Soundgarden descollaban. Recuerden lo que se cocía: aparte de Nirvana y Alice in Chains, ya mencionados, también andaban por allí tocando canciones melancólicas y ruidosas grupos como Pearl Jam, Screaming Trees, Mudhoney,... Y gustaban de formar grupos entre miembros de todos ellos, como Mother Love Bone, Mad Season o Temple of the dog (liderado por el propio Cornell).

A finales de 1994, tras publicar ese «Superunknown» que les encumbró popularmente, su voz hizo crack. Y las cotas de agudeza a las que llegó esa garganta, que también podía sonar profunda, nunca volvieron a ser las mismas. Tenía una carrera sólida y muy exitosa, pero ya nada sería lo mismo musicalmente para este cantautor nacido en el seno de una familia católica en 1964. En 1997, Soundgarden se separaría por diferencias estilísticas, y, antes de que naciera Audioslave, publicó su calmado «Euphoria morning» en solitario, mostrando una versión suave y menos oscura de lo anteriormente conocido, tan negruzco.

En el año 2000, el cantautor de Seattle se juntó con miembros de Rage Against The Machine (menos Zack de la Rocha), gracias a las maniobras del productor y celestino Rick Rubin, para fundar Audioslave, con los que lanzaron tres álbumes y vendieron 7 millones de discos.