Muere el cantante de country Glen Campbell

El cantante estadounidense de country Glen Campbell ha muerto este martes a los 81 años, según ha informado su publicista. Campbell, famoso por hits como «Rhinestone Cowboy» y «Wichita Lineman», padecía Alzheimer desde hacía varios años.

El artista siempre consideró «Rhinestone Cowboy» su mejor cancion. Su versión del tema sobre un músico luchador fue el número uno en la lista de éxitos del country y el pop en 1975. Ganó varios Premios Grammy.

Campbell fue el séptimo de doce hijos. Aprendió a tocar la guitarra cuando aún era un niño y tocó en la banda de su tío durante su adolescencia. Antes de convertirse en una estrella, fue parte de la Wrecking Crew, un grupo de músicos de alta demanda de Los Angeles que incluyó a guitarristas del corte de Barney Kessel y James Burton, además de a los pianistas Leon Russell y Mac «Dr. John» Rebennack. Uno de los mayores éxitos que Campbell interpretó durante esta etapa profesional fue el famoso «Viva Las Vegas» de Elvis Presley.

Su vida estuvo marcada por un pasional romance con Tanya Tucker, quien era 22 años más joven que él. Cuando comenzaron su tortuosa relación en 1980, ella llamó a Campbell «el hombre más atractivo que había visto nunca», a lo que el músico respondió: «Recé a Dios y Él me dio a Tanya». Cuando su amor terminó, Campbell se desdijo y declaró a la revista People que Dios le había «enseñado el camino que no tenía que seguir».

En 2008 Campbell estrenó su álbum «Meet Glen Campbell», donde incluyó versiones de canciones de bandas como U2, The Velvet Underground, Tom Petty and The Heartbreakers, Green Day y Foo Fighters.

Tras anunciar en 2011 que tenía Alzheimer, Campbell grabó el album «Ghost on the Canvas», que presentó en un tour por Estados Unidos. El músico tuvo bastantes problemas para recordar las letras de sus canciones durante sus intervenciones debido a la enfermedad, pero el público siempre fue cálido y respetó el trabajo del artista. Durante este recorrido se rodó el documental «Glen Campbell: I'll Be Me» de James Keach, que estuvo nominado al Oscar a mejor canción.

Campbell se casó cuatro veces, comenzando a los 17 con su novia, que quedó embarazada con tan solo quince. Tuvo ocho hijos.