Momentos estelares de Â«La Edad de OroÂ»

Todo un icono del movimiento punk. El guitarrista de The New York Dolls vino acompañado además, de dos de sus compañeros de la banda, Sylvain Sylvain y Jerry Nolan. El comportamiento de Johnny Thunders aquel 29 de enero de 1985, como no podía ser de otra manera, fue bastante errático, incluso borde con la presentadora. Eso sí, hizo alarde de pose torera durante su actuación. Moriría en 1991. Un año más tarde lo haría también Nolan.