Mikel Erentxun: «Al final lo mejor es no andarse con postureos»

Quienes han conocido el amor tienen una ventaja extra a la hora de disfrutar con las letras de la música pop, pero sólo los que han vivido el amor a largo plazo, el duradero, se identificarán al cien por cien con las letras de «El hombre sin sombra». Eso no significa, sin embargo, que los que no han tenido esa suerte no puedan caer rendidos ante estas canciones. Es más, a nivel musical puede que este sea su trabajo más jugoso en lustros, el que vuelva a conectarlo con los más exigentes.

Ha escrito letras muy bonitas, pero también otras que son realmente duras.

Sí, es verdad. He intentado hacer una especie de tratado del amor longevo, de las relaciones de pareja de larga duración, y en esas relaciones hay de todo. Sin ser demasiado dramático ni demasiado cursi, he intentado reflejar lo mejor que he podido los avatares por lo que pasa la gente que las vive, incluido yo mismo.

¿Cómo surgió la idea de incluir a Maika Makovski como compañera vocal en casi todas las canciones?

Al principio sólo iba a participar en dos canciones, pero la propia idea que hay detrás del disco hacía muy natural tener un contrapunto femenino, y al final ha cantado en nueve. Su voz nos pareció perfecta, y lo difícil fue que ella aceptara la propuesta, porque ella tiene su propia carrera, es de otra generación, viene de otro mundo musical... pero dijo que sí.

¿Hacer este tratado ha sido una necesidad vital, quizá tanto como artística?

Pues sí, algo de eso hay porque gran parte de las letras están basadas en mi experiencia. Llevo 17 años con la misma mujer, y estas relaciones tienen sus altibajos. Requiere mucho esfuerzo mantenerlas, porque hay momentos dulces y momentos no tan dulces.

«El amor te muerde» es uno de sus temas más espectaculares.

Pienso lo mismo. Maika toma ahí un protagonismo bestial, y a nivel instrumental y de producción es de las cosas más arriesgadas que he hecho, y en eso también tiene que ver mi productor Paco Loco. Creo que es uno de los platos fuertes del disco, por eso va la tercera, mi posición favorita. Otra que me gusta mucho es «Deshielo», que me recuerda a Duncan Dhu por el patrón rítmico, y también es especial «Dos estrellas», cuyos protagonistas se llaman Juan y Eva, como Amaral. Al sonar una canción suya en la radio se me ocurrió usar sus nombres.

Creo que ha cantado este disco en una zona de confort bien entendida.

Sí, eso es. Paco Loco insistió mucho en que cantara así. Probé muchas cosas, efectos y tal, pero al final lo mejor es andarse sin postureos. He cantado como canto en mi casa, y eso le da honestidad al disco.

