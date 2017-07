Mientras su compañero Keith Richards anuncia que los Rolling Stones pronto entrarán a grabar nuevo material, Mick Jagger ha dado la sorpresa ampliando su repertorio en solitario con dos nuevos temas. «Gotta Get A Grip» y «England Lost» han sido sus respuestas urgentes a lo que él llama «confusión y frustración con los tiempos que vivimos», y son fruto de «la ansiedad por la inescrutable volubilidad de la situación política».

La idea para la canción «England Lost» surgió en un partido de fútbol al que asistió, y «evidentemente habla de un equipo de fútbol que pierde, pero cuando le puse título ya sabia que iría mucho mas allá», explica el cantante. «Trata sobre el difícil momento de la historia en el que estamos, sobre la inestabilidad y la sensación de inseguridad. Así me sentía cuando la compuse, tiene también una parte de humor porque no me gusta nada ser demasiado evidente, pero también encierra mucha vulnerabilidad por nuestra posición como país». En este tema colabora la estrella del hip-hop Skepta, «que se presentó al momento en cuanto supe que quería a un rapero inglés. Me encanta lo que ha hecho», asegura Jagger.

El mensaje de «Gotta Get A Grip» es que «a pesar de todo lo que pasa, tienes que seguir con tu vida, ser tú mismo e intentar crear tu propio destino». El cantante, enrabietado y decepcionado con los escándalos políticos, se pregunta y responde a sí mismo: «¿Que si tengo esperanzas en la política? No».

Jagger empezó a escribir estas canciones el pasado abril y las ha lanzado en cuanto las ha tenido terminadas, adaptándose a los nuevos tiempos del dominio del single. «Hacer un álbum completo suele llevar mucho tiempo, incluso después de haberlo terminado, con todos los preparativos de la discográfica para la edición internacional», dice el artista británico, al que le resulta refrescante «ser creativo en otros términos y poder sentirme inclinado hacia tiempos en los que podías ser más libre y grabar despreocupado sobre la marcha, para sacarlo a la venta inmediatamente. No quería esperar al año próximo, cuando esta dos canciones hubiesen perdido impacto y sentido».

Ambos temas reflejan una inquietud sonora muy distinta a la de su último trabajo con los Stones, alejándose del clasicismo blues para adentrarse en terrenos más contemporáneos. Y es que Jagger navega «bastante para encontrar música en la red, y además los más jóvenes de mi familia me ponen música cuando nos vemos y escucho de todo, R&B, pop mezclas raras de música antigua y nueva, como todo el mundo, hago mis propias playlists. Las ultimas cosas eran Kendrick Lamar, Skepta, Mozart, Howlin’ Wolf, Tame Impala, temas oscuros de Prince y soul clásico de The Valentine Brothers. Me gusta mucho Kendrick Lamar, también habla sobre el descontento y ha dado en el clavo. Creo que lo que hacen Lamar y Skepta es muy interesante y pone el dedo en yaga».

Para demostrar que efectivamente está al día, Jagger también lanza un EP titulado «Gotta Get A Grip/England Lost – Reimagined», en el que participa Kevin Parker, precisamente el líder de otra de las bandas mencionadas en su lista, Tame Impala. Los remixes son: «England Lost featuring Skepta», «Gotta Get A Grip (Seeb Remix)», «Gotta Get A Grip (Kevin Parker Remix)», «Gotta Get A Grip (Alok Remix)» y «Gotta Get A Grip (Matt Clifford Remix)».