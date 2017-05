El Â«matagigantesÂ» Walls arrasa en la Red Bull Batalla de los Gallos de Barcelona

Casi seis horas de inagotable rap y más de una treintena de contiendas de improvisación. Barcelona ha transpirado «hip-hop» este fin de semana con la primera semifinal de la Red Bull Batalla de los Gallos, el evento de referencia en el mundo del «freestyle» (rap improvisado) en España. A la sombra de los casi 12.000 asistentes, el «MC» murciano Walls ha logrado alzarse con la victoria tras derrotar a grandes favoritos como el veterano Invert o el popular Zasko Master. Una actuación que, además de granjearle un billete a la Final Nacional que se celebrará el 23 de septiembre en Madrid, le ha convertido sin duda en todo un «matagigantes».

Pero el rapero murciano no es el único que está de enhorabuena. Junto a él, se han ganado también un puesto en la finalísima otros cinco «MCs»: Kensuke, Force, Zasko Master, Jado y Giorgio Masplatino. Además, los raperos Josemi y GreenSoul (los siguientes en la clasificación) participarán el próximo agosto en un evento físico llamado el «Último hombre», novedad este año en la competición. Una «repesca» en la que combatirán junto a otros dos freestylers más (aquellos que obtengan el séptimo y octavo lugar en la semifinal de Málaga) para obtener un sitio en Madrid.

Con todo, quienes realmente se han proclamado vencedores este sábado han sido los seguidores del «freestyle». Y es que, esta ha sido una de las ediciones de la Red Bull Batalla de los Gallos en la que más se ha huido de los infames «libretazos» (versos que los participantes pueden traer preparados de casa). La organización ha jugado un papel crucial al obligar a los participantes a rapear sobre objetos, palabras e imágenes mostradas «in situ». Aunque disminuyen los clásicos enfrentamientos «a sangre» (el lanzamiento continuo de ingeniosos improperios entre los participantes) ha permitido a los «MCs» demostrar su verdadera capacidad de improvisación.

Dieciseisavos: pocas sorpresas

En la primera ronda, los 32 participantes pusieron su ingenio a prueba al tener que improvisar sobre una serie de palabras e imágenes elegidas por la organización. Un minuto individual primero, y después dos a «4x4» (un compás alterno para cada uno). La competición arrancó con un cruce entre un Jado más melódico de lo habitual y un incisivo Souljah Jerome. El enfrentamiento, en el que hubo más contacto físico del deseado, se lo llevó el primero. Poco después, un agresivo Exfimo dio la sorpresa al vencer a Hander, y un inspirado Tazz yeah dio buena cuenta de Xinako en una batalla de amigos sin gota de sangre y plagada de «dobles tempos» (técnica que consiste en improvisar al doble de velocidad que el compás de la base). A falta de contrincante al que lanzar «puyas», estos dos raperos dirigieron sus cuchillos contra los políticos con frases con mucha sorna como «me cago el 'Show de Truman', los políticos todos tienen pluma» (Xinako).

No hubo sorpresa en la cuarta y quinta batalla. Dos contiendas en las que el popular Kensuke arrasó a Jande cargando contra su sobrepeso («Tristeza era la palabra para ti cabrón, la tristeza que te dio cuando se te acabó el jamón») y Gares poco pudo hacer ante Eude. Mientras el sol se ponía en Barcelona, Force (una de las nuevas promesas de las batallas de rap) acabó con Migi. Poco después, Josemi hizo añicos la reaparición del veterano Mowlihawk disparándole versos envenenados referentes a su falta de horas de gimnasio («Dices que yo a todas las niñas les tiro fichas, pero si a ti te tiran algo, serán salchichas»). Otro tanto pasó con Zenher (que obtuvo la victoria tras responder a los «punch-lines» de Infinity) y con el eléctrico GreenSoul.

Después de que Bubba sy desalojase a Liphe MC de la competición, llegó una de los momentos más esperados de la noche: la vuelta a las batallas del veterano Invert, después de tres años retirado. Con un gran ruido (el sustituto de los aplausos en este tipo de eventos) el ganador de la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional de 2014 demostró que, por mucho tiempo que pase, jamás se olvidará de cómo rapear. Sus letales rimas (en las que hubo guiños a los versos que le dieron la victoria en ediciones pasadas) terminaron con un Dmnk algo nervioso. Una de sus frases más aplaudidas va camino de convertirse en un clásico: «Te lo tengo que explicar, soy el puto abuelo y no hay nadie que me pueda jubilar».

Tras esta reaparición, el desconocido Walls dio su primer paso hacia la victoria ganando a Theoldnewschool. Eso, antes de que Giorgio Masplatino hiciese lo propio con Akordes. Las últimas batallas de los dieciseisavos se las llevaron Nay (que detuvo en seco a un Sergiete muy cantarín), Zasko Master (que evitó la sangre contra Lopes) y #SDSP Mark (cuya dicción no dio posibilidades a Majestic M).

Cuando más saliente estaba el ambiente, llegó Arkano. En una actuación entre actos, el campeón internacional de 2015 y uno de los mejores «freestylers» de todo el mundo presentó en exclusiva algunos temas de su nuevo álbum «Bioluminiscencia», cantando en contra de la discriminación sexual y de cualquier intolerancia. Como ya es habitual, se metió a todo el público en el bolsillo.

Octavos y cuartos

Más de 12.000 asistentes abarrotaron el Parc del Fòrum - Lucho Vidales (RedBull Content Pool)

En los octavos las cosas se pusieron más serias todavía, pues los raperos tuvieron que improvisar sobre una serie de objetos seleccionados por los presentadores. La batalla inicial se la llevó Jado quien, muy potente desde el primer verso, terminó sin problemas con Exfimo. Después de ellos llegó el que sería el «batallón» de esta ronda: Kensuke contra Tazz yeah. El primero (uno de los más votados en las redes sociales por el público durante toda la regional) terminó con su contrincante usando un rap sarcástico y relajado, aunque no por ello menos incisivo. Además, supo esquivar los continuos «punch-lines» en los que Tazz le tildó de «friki». Fama que se ha ganado al llevar gafas sin cristales y demostrar su interés por el manga en alguna que otra rima.

La siguiente contienda enfrentó al curtido Eude contra la joven promesa de la Red Bull Batalla de Gallos: Force. El primero trató de hacer valer la inexperiencia de su contrincante, pero las continuas alusiones del «rookie» a su peso («Una manzana es un exceso, los vegetales no entran en la dieta del obeso») sacaron al veterano de la competición. Algo parecido sucedió cuando el modesto Walls acabó sin titubeos con Invert. En este caso, los múltiples juegos de palabras no salvaron al vasco, que se vio totalmente arrollado por el ingenioso y descarado murciano y sus hilarantes rimas. Con todo, al futuro vencedor le costó una réplica y una curiosa frase («Me he foll*** a un campeón mundial, hoy ha bajado un 100% tu dignidad») el paso a la siguiente ronda. A esta joven revelación le siguieron de la mano Josemi, Giorgio M, GreenSoul y Zasko. El alicantino, que partía con la condición de favorito indiscutible para hacerse con el oro en esta primera semifinal, tuvo la suerte de poder rapear al ritmo de dos bases de «trap», su especialidad.

En cuartos, la organización rindió su particular homenaje a los «MCs» que han participado a lo largo de la historia en las batallas de Red Bull. Y es que, hicieron a los raperos improvisar sobre algunos de sus viejos compañeros. Con un minuto individual cada uno en primera ronda, y 120 segundos en compases de 4x4 a continuación, un relajado Kensuke acabó con Jado. Todo ello, recordando en el camino algunas de sus rimas más famosas, quizá en exceso. Force, por su parte, tuvo que sudar sangre para vencer a Josemi, quien lanzó su rap más colérico contra él y tensó el enfrentamiento hasta límites insospechados llamándole «niño rata» antes siquiera de que comenzase a sonar la base.

Minutos después, Walls volvió a demostrar que no había llegado hasta cuartos de final por casualidad acabando con GreenSoul. De nada le valieron a su enemigo los efectivos cambios de ritmo y tono que tan buen resultado le habían dado hasta ese momento, pues fue derrotado por los versos del murciano (algunos tan curiosos como «Yo soy el Chuty del barrio, soy el mejor de la historia, aunque quieran decir lo contrario»). Finalmente, Giorgio vio frenado su avance por el popular Zasko, uno de los favoritos del público. No obstante, pudo resarcirse en los enfrentamientos posteriores por el 5º y el 6º puesto, donde logró una plaza en la Final Nacional. Exactamente igual que le sucedió a Jado.

Hacia la gran final

Kensuke rapea contra Walls en la final - Lucho Vidales (RedBull Content Pool)

Las esperadas semifinales se sucedieron con novedad incluida. Y es que, para favorecer la improvisación, la organización estableció que cada gallo debía adquirir un rol concreto para enfrentarse a su contrincante (por ejemplo, perro contra gato). La primera ronda enfrentó a Kensuke y Force, dos de los gallos que más seguimiento online tienen. El «rookie», a pesar de ser sumamente agudo, dejó a un lado durante los primeros minutos su papel, mientras que Kensuke se ciñó a él. Quizá por ello, este último pasó a la final sin réplica. A continuación, Walls volvió a ganarse a pulso el apodo de «matagigantes» al dejar fuera a Zasko poniéndose en la piel de un amante del fútbol despechado por la derrota de su equipo. Sus rimas, hilarantes como las que más («Te has quedado fuera, eres más pesado que un cuñado en Nochebuena») aniquilaron otra vez a un favorito.

Después de que Force se hiciera con el tercer puesto tras enfrentarse a Zasko, llegó la gran final regional. Nuevamente, la Red Bull exigió a los raperos improvisar. Aunque, en este caso, fue sobre un titular. La batalla de los cansados (se notaba que ambos llevaban más de cinco horas sobre el escenario) dejó frases para el recuerdo. Al final, la organización permitió que la «segunda vuelta» fuera a sangre. Y es que, al fin y al cabo, había que terminar de una forma clásica. Así, Kensuke cargó contra los granos de Walls y, este último, contra las gafas sin cristales del primero. Tras la última réplica de la noche, los versos de la nueva promesa del «hip-hop» se llevaron la victoria («Hace doble tempo con mucho sentido, pero ten por seguro que gana el desconocido»). Ahora, el gallinero se traslada a Málaga, a donde llegará la próxima semana.

Más de 35.000 tweets con el «hashtag» #BatallaDeLosGallos lo situaron como «trending topic» mundial y convertían Twitter en un verdadero terreno de batalla entre los defensores de su gallo favorito, muestra del creciente interés del «freestyle» en todos los países de habla hispana.