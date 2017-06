Manuel Carrasco: «El viento está soplando a mi favor, pero no me voy a relajar»

Su álbum «Bailar el viento» fue el más vendido de 2016 en el mercado nacional y ha resistido 83 semanas en el Top20 de ventas. Así que el joven cantante onubense puede y debe decir que está en «el momento más dulce» de su carrera. «El viento ha soplado a mi favor con este disco, y ha ayudado a que mi trayectoria se consolide», asegura.

Carrasco reconoce que en su vida artística ha pasado por momentos de «muchas dudas», pero «haber sido valiente me ha llevado por el camino correcto». Ahora, asegura, «lo más importante es no relajarse, pero también empezar a disfrutar un poco más de las cosas, porque no todo van a ser tensiones en esta vida».

Para él lo mejor de todo este éxito no son, sin embargo, las cifras. «Es la sensación de sentirte comprendido. De no estar perdiendo el tiempo, sino conectando de verdad con la gente».