Manu Guix habla sobre el supuesto plagio de Bustamante

Cuando se habla del plagio de una canción siempre surge la misma duda de si es producto de la casualidad, consecuencia de la música que un artista ha escuchado en su vida y con la que el subconsciente te juega una mala pasada. Pero lo cierto es que, tras escuchar las canciones de la polémica, es imposible no hacerse la pregunta.: ¿plagió David Bustamante a Manu Guix?

El cantante y pianista catalán, y profesor de «Operación Triunfo», publicó en 2012 su tema «Ara». Y ahora, cinco años después, Bustamante ha estrenado su canción «Lo pide el alma», cuyo estribillo recuerda sospechosamente a la primera.

«Cuando la escuché por primera vez, sentí como si me entraran a robar en casa», ha dicho Guix en una entrevista concedida al respecto en «El Món» de RAC1, donde ha querido quitar hierro al asunto. Sin embargo, el cantante explicó después que no se atrevía a decir «si es plagio o qué», pero que igualmente no creía que fuera intencionado: «Existen doce notas, y hay un punto en el que las combinaciones se acaban», comentó. «A mí me ha pasado muchas veces, pero cuando me doy cuenta [que he compuesto temas que recuerdan a otros], los borro». Y añadió, descartando cualquier acción legal contra Bustamante: «No he hablado con él de esto. Espero tener una charla conciliadora, para reírnos de todo».

La posibilidad de que sea un plagio ha sido tema de debate en las redes sociales, donde tampoco se ponen de acuerdo al respecto. Guix, que el próximo 29 de septiembre sacará disco nuevo y volverá a ser profesor de «OT» a mediados de octubre, bromeó con la posibilidad de denunciar a Bustamanete si la canción llegara a ser número 1 como «Despacito». De momento, para que juzgues por ti mismo, aquí te dejamos la canción de Guix.