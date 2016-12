De Madonna a Elton John, las estrellas de la música lloran la muerte de George Michael

Estrellas de la música como Elton John, Madonna y Robbie Williams, entre otros, así como su amigo y compañero en la banda "Wham!", Andrew Ridgeley, rindieron tributo al cantante británico George Michael, fallecido el Día de Navidad en su hogar de Oxfordshire (sureste de Inglaterra) a los 53 años.

"Estoy desolado por la pérdida de mi querido amigo Yog (en referencia a 'Yours Only George'). Yo, sus seres queridos, sus amigos, el mundo de la música, el mundo en general. Te querremos siempre", escribió en la red social Twitter el que fue amigo del músico desde la escuela, Andrew Ridgeley. George Michael y Andrew Ridgeley saltaron a la fama a principios de la década de 1980 con "Wham!", un icono de la música pop.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6 — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) 26 de diciembre de 2016

"Estoy en una profunda conmoción. He perdido a un amigo muy querido. Era el más amable, el más generoso y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y todos sus fans", dijo en su cuenta de Instagram Elton John tras conocer la noticia.

El representante del artista apuntó que el fallecimiento se debió a un fallo cardíaco, mientras que la policía británica señaló que la muerte era "inexplicada, pero no sospechosa".

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Una foto publicada por Elton John (@eltonjohn) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 3:24 PST

Las reacciones de Ridgeley y Elton John son solo algunas de las que inundaron las redes sociales, donde Madonna publicó un vídeo en el que aparece ella misma presentando a Michael en 1989 en una entrega de premios, junto con el mensaje "Adiós, amigo. Nos deja otro gran artista. ¿Puede el 2016 irse a la mierda ya?". Madonna hacía alusión así a las muertes este años de David Bowie y Prince, entre otros artistas.

Farewell My Friend! 🙏🏻 Another Great Artist leaves us. 💔Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt — Madonna (@Madonna) 26 de diciembre de 2016

También la banda Duran Duran lamentó en su cuenta oficial de la red social Twitter que "otra alma con talento" se haya ido en 2016.

2016 - loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 — Duran Duran (@duranduran) 25 de diciembre de 2016

Robbie Willimas, cuyo primer sencillo en solitario fue una versión del tema de Michael "Freedom", escribió por su parte: "Te quiero George. Descansa en paz".

Oh God no …I love you George …Rest In Peace x — Robbie Williams (@robbiewilliams) 26 de diciembre de 2016

La cantante estadounidense Miley Cyrus destacó el papel del británico en la lucha por los derechos de los homosexuales. "Ya te echamos de menos. Gracias por tu activismo radical en la comunicad LGBTQ. Te querremos siempre", escribió en Twitter Cyrus.

Miss you already! Thank you for your radical activism in the LGBTQ community! Love you always! @happyhippiefdnpic.twitter.com/nBCxjEstDo — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 26 de diciembre de 2016

La organización británica sin ánimo de lucro Stonewall, dedicada a promover la igualdad de lesbianas, gais y bisexuales, lamentó asimismo la muerte. "Inspiraste a muchos y tu música vivirá siempre en los corazones de la gente. Te echaremos de menos", dijo la organización en Twitter.