Liam Gallagher ataca a su hermano Noel por ausentarse del concierto benÃ©fico de Manchester

Liam Gallagher ha mostrado su decepción tras constatarse la ausencia de su hermano Noel del concierto Manchester One Love, organizado por Ariana Grande en beneficio de las víctimas del atentado.

Tras disculparse primero por no poder contar con la presencia de Noel en un acto tan simbólico, procedió a verter sobre su hermano parte de la ira que le sugestionó el suceso: «Coge un puto avión y toca tus canciones para los niños».

Manchester id like to apologise for my brothers absence last night very disappointed stay beautiful stay safe LG x

Noels out of the fucking country weren't we all love get on a fucking plane and play your tunes for the kids you sad fuck