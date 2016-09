Leonard Cohen publicará nuevo disco en otoño

Leonard Cohen, conocido mundialmente por componer «Hallelujah», lanza nuevo disco el próximo otoño. Se trata de nuevas canciones que, bajo el nombre de «You Want It Daker», han sido ya valoradas como obras maestras.

De nuevo y desde hace cinco décadas, la compañía discográfica elegida por Cohen ha sido Sony Music, la cual se muestra orgullosa por formar parte de los grandes éxitos y logros del cantante. Además, el disco ha sido producido por su hijo Adam Cohen.

De este modo, el artista, que comenzó su carrera musical con temas como «Hey, That's No Way to Say Goodbye» o «The Stranger Song», suma ya un total de catorce álbumes, cada cual más cautivante que el anterior.

Temas del nuevo disco

1. «You Want It Darker»

2. «Treaty»

3. «On the Level»

4. «Leaving the Table»

5. «If I Didn’t Have Your Love»

6. «Traveling Light»

7. «Seemed the Better Way»

8. «Steer Your Way»

9. String Reprise/ Treaty