Leonard Cohen estrena el single de su nuevo disco para celebrar su 82 cumpleaños

Leonard Cohen cumple hoy 82 años y, para celebrarlo, el trovador canadiense ha querido compartir con sus fans el primer single de su nuevo disco, titulado «You want it daker» y que saldrá a la venta el próximo 21 de octubre.

Este esperado álbum de estudio, el número 14 en los 49 años de carrera discográfica del que fuera premio Príncipe de Asturias de las Letras, ha sido calificado de «obra maestra» y «clásico Cohen» por los pocos privilegiados que ya han podido escucharlo. «You want it daker» está producido por su hijo, el músico Adam Cohen.

«A million candles burning for the love that never came. You want it darker we kill the flame», susurra Leonard Cohen en la canción, que también da nombre a un disco que habla de un mundo que ha perdido la esperanza.