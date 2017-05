Leiva: «En el mundo de los festivales, el indie es el mainstream»

No es fácil pillar por banda a Leiva estos días para hacerle una entrevista. No está promocionando su nuevo disco, ni siquiera sus últimos conciertos en España (el domingo viaja a México), pero si se trata de apoyar a un festival modesto y de alma rockera, la cosa es distinta. Hablamos del Montgorock, un evento que se celebra este fin de semana en la localidad alicantina de Jávea con la participación de bandas como M-Clan, Los Zigarros, Los Bengala, Sexy Zebras, Sidecars (donde toca su hermano) o Aurora & The Betrayers.

El cartel del festival le será muy apetecible, ¿verdad? La cosa queda entre «family & friends», como quien dice.

Sí, es un festival pequeño pero que tiene un cierto toque artesano, muy apasionado. Es una de esas iniciativas sanas que hay que apoyar, y que ofrece un cartel más rock que da una alternativa a todos los festivales indies. Es un festival muy simpático para ir, y con un cartel muy apetecible, como bien dices. Los amigos que nos vamos a encontrar allí vamos a pasar unos días en la casa de Carlos Tarque (el cantante de M-Clan) en Jávea, y ya estamos hablando de juntarnos sobre el escenario para hacer una jam de blues. Va a estar muy bien.

¿Apoyar este tipo de festivales significa también reducir el caché si es necesario?

Bueno, la verdad es que no sé cómo está contratado este concierto en concreto, pero apoyarlo también es participar sin preguntar tantas cosas como en otros festivales, confiando mucho en la pasión de los organizadores.

En España hay muchos más grandes festivales de rock de lo que la gente se imagina, ¿verdad?

Sí, hay muchos. La gente que dice que sólo hay festivales indies habla desde la ignorancia. En este país hay una tradición de festivales de rock desde hace mucho tiempo. Yo he ido cuatro años seguidos al Azkena, por ejemplo, y me queda la sensación de que es el festival más importante de España. Pero sí es verdad que las marcas, los sponsors y la atención mediática se centran mucho más en los festivales indies. Ahora, el indie es el mainstream.

Al día siguiente de su actuación en el festival, toca en Madrid con Rozalén y Morgan. Serán conciertos muy distintos, imagino.

Sí, el contexto es diferente. El festival es una fiesta de rock, y en Madrid compartiré escenario con artistas que admiro mucho, pero que tienen un perfil distinto, que da pie a otro tipo de atmósfera.

¿Está componiendo nuevos temas?

Precisamente hoy llevo todo el día trabajando en una canción. Ya estoy en el modo de girar y componer. De gira es cuando me ocurren cosas, es el momento perfecto para escribir.

¿Cómo lleva la eliminación del Atlético de Madrid?

Estoy muy jodido, pero el equipo sigue fiel a su forma de hacer las cosas. Sus fracasos nunca responden a la desgana. Mi equipo hace las cosas bien.