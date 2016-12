Leiva: Â«Lo del estadio Wanda es terrible a nivel romÃ¡ntico, suena horribleÂ»

Esta noche se celebra #JuntémonosconLeiva, el concierto que el cantante ofrecerá en el Palacio de Deportes como respuesta al apoyo de sus seguidores en la plataforma de «fanfunding» Juntémonos. Será la culminación de un año inmejorable, en el que su nuevo trabajo «Monstruos», publicado el pasado agosto, ha conseguido alcanzar el título de Disco de Oro.

Toca la misma semana y en el mismo lugar que M Clan y Coque Malla, pero con el triple de público. ¿No se siente como el pequeño saltamontes, que superó a su maestro?

No me paro a pensar en el aforo de cada uno, sino en la noticia de que estemos cinco amigos (Iván Ferreiro y Quique González son los otros dos) tocando en el mismo sitio durante una semana, que es algo muy bonito. Los cinco estamos en un momento creativo importante, y por eso hemos apostado por un recinto grande como el Palacio de los Deportes.

Que ahora se llama WiZink Center. ¿Qué le parece lo de Wanda Metropolitano, por cierto? Usted es muy del Atleti...

Los tiempos son así, ya ocurrió con el Teatro Hagen-Dazs, los cines empezarán a llamarse Coca-Cola nosequé... Lo de Wanda, a nivel romántico es terrible, terrible, suena horriblemente mal. Yo soy de los que apostaban por por llamarlo Luis Aragonés, pero supongo que el club tendrá sus motivos para hacerlo, y yo no los voy a juzgar.

¿Qué es lo último que hará antes de subir al escenario, y lo primero que hará al bajar?

Lo último, tomar un culito de tequila brindando con mi banda. Al terminar, desafortunadamente suelo ser un paranoico y seguro que me pondré a hablar de cosas que no me han gustado del show. Que si esto me ha parecido muy lento, que si esto no ha sonado del todo bien... Mis compañeros siempre me dicen: «Lei, afloja un poco y disfruta del momento». Y tienen razón, pero también es verdad que yo suelo tardar unos meses en ajustar bien del todo el repertorio, y ahora sólo llevamos dos de gira, así que quedan algunas pinceladas por dar.

¿Lee crónicas de sus conciertos?

Con los años he dejado de hacerlo. Prefiero mantenerme al margen de las opiniones externas, no porque no me interesen, sino porque ya invierto muchas horas en mí y en mi trabajo como para luego seguir leyendo sobre lo mismo.

¿Cómo afectan las reacciones del público a su relación con sus canciones?

Habrá sorpresas agradables, y también decepciones dolorosas...-Hay muchas decepciones, pero el público es el termómetro, él te explica de qué canciones tienes que olvidarte.

¿Cómo va su disco en colaboración con Joaquín Sabina, «Lo niego todo»?

Me lo he pasado a lo grande con Joaquín, ha sido un recreo total. Me llamó para hacer canciones juntos, nos sentamos frente a un folio en blanco y fue emocionante ver que creía totalmente en mí. Nos lo hemos pasado como indios, nos hemos reído mucho haciéndolo, terminando las sesiones siempre tarde por la noche, y eso se notará. Hemos dejado unas imperfecciones muy divertidas. Yo creo que « Lo niego todo» será un disco de los buenos.