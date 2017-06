Lawrence Arabia, delicatessen psicodélica para los gourmets del Primavera Sound

El pop psicodélico de Lawrence Arabia, el grupo comandado por James Milne, sabe a delicatessen. Y más en un entorno como el del Heineken Hidden Stage, un lugar recogido y con total cercanía entre los músicos y el público, que conlleva un ambiente más evocador.

Los neozelandeses poseen la sensibilidad pop de unos Kinks, que reconocen amar, pero tienen clara querencia por el sunshine pop de la costa oeste estadounidense además de influencia de los también psicodélicos grupos del sello Elephant 6 (Olivia Tremor Control, Circulatory System, etc.). Milne y compañía ofrecieron ayer un concierto exquisito solo apto para paladares gourmet. Y para los afortunados que pudieron entrar.

Después, en el mismo escenario, tocaría TheRadio Dept, el conjunto sueco de shoegaze que firmó el año pasado ese «Running out of love», su esperada vuelta a los estudios tras seis años sin publicar y que se convirtió en uno de los discos más notables del año.

Ya solo queda el sábado en este Heineken Hidden Stage. La jornada inaugural la abrió Jarvis Cocker y Steve Mackey, como bien recuerdan, con su marcianada «Dancefloor meditations». Después le tocó el turno a Jens Lekman y la también neozelandesa Aldous Harding. Solo faltan dos de las bandas más esperadas: Surfin'Bichos y Thurston Moore.