Laurence Jones: «Mis fans aman la música de verdad»

Este joven británico es uno de los talentos más prometedores de la escena blues-rock mundial. Ostenta cuatro British Blues Awards (tres de ellos como Mejor artista joven de los años 2014, 2015 y 2016) y también fue votado como mejor guitarrista europeo en los European Music Awards de 2016. Así que Laurence Jones es todo un fenómeno de las seis cuerdas, quizá uno de los últimos ejemplares de una especie en extinción, que viene a presentarnos su segundo disco, «The Truth».

¿Siente responsabilidad por ser descrito como un prodigio del blues?

No, la etiqueta que me han colgado no supone ninguna presión. En realidad, me parece estupendo que la industria musical me haya adjudicado este papel, pero lo que es importante para mí es saber que mis fans sienten emoción ante mis canciones. Tengo mucha suerte de contar con fans que aman la música de verdad.

Gibson, Fender y otras marcas parecen estar pasando apuros financieros. ¿Teme por el futuro del instrumento?

No, porque creo en la inmortalidad de la guitarra. Sí, es cierto que el mundo está cambiando mucho y muy rápidamente con la tecnología, pero nada puede sustituir el talento y el arte. No hay nada en este mundo que se pueda comparar con la sensación de coger una guitarra, colgársela y empezar a rasgar las cuerdas hasta que te salga una canción. No creo que tocar un ordenador mole tanto, y la gente debería darse cuenta de que la guitarra es un instrumento mucho más real. Puedes sacar muchísimos sonidos de ella y, en realidad, el 90% de las canciones que se oyen en la radio tienen guitarras. Así que, creo que siempre serán «cool».

Ha compartido escenario con grandes leyendas. ¿Cuáles han sido sus mejores experiencias en ese sentido?

He tenido el honor de tocar con algunos de los héroes con los que crecí musicalmente. Creo que lo más increíble fue tocar con Sir Van Morrison en el Royal Albert Hall de Londres, y con Buddy Guy delante de diez mil personas en Holanda. Los dos fueron muy cercanos y me dieron muchos ánimos y buenos consejos para continuar con mi carrera. Walter Trout también me ha brindado siempre su apoyo y me ha enseñado muchísimo. De hecho, él fue quien me llevó de gira por primera vez. Me permitía subirme al escenario con él a hacer jams todas las noches, y sabe lo importante que es el relevo generacional. Es mi héroe.

Si le diesen a elegir su próxima colaboración, ¿con quién sería?

Con Eric Clapton, sin ninguna duda. Él siempre ha sido la mayor influencia para mí, y su música es una de las razones por las que toco la guitarra.